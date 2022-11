Barcelona, Real Madrid e a disputa acirrada pela liderança do Espanhol às vésperas da Copa

Separados por dois pontos no Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid seguem em disputa acirrada pela liderança e se preparam para uma última rodada da competição antes da pausa para a Copa do Mundo.

O clube de Madri, desbancado pelo catalães no último sábado, está temporariamente na segunda colocação e precisa vencer o jogo de hoje contra o Rayo Vallecano para retomar a ponta do torneio.

Caso o time merengue tropece, ainda terá uma partida contra o Cádiz na próxima quinta-feira (10), pela 14ª rodada, para tentar recuperar a liderança antes do Mundial.

Do contrário, o elenco de Xavi Hernández tem a chance de assegurar uma boa vantagem após ter sido eliminado da Liga dos Campeões e ter confirmado que enfrenta o Manchester United na próxima fase da Liga Europa.

Sem poder contar com Karim Benzema, que segue em recuperação após uma sequência de lesões ao longo da temporada, o time espera que o atacante esteja disponível na partida de quinta-feira.

Já o Barcelona terá pela frente o Osasuna, jogo que marcará o fim da era Gerard Piqué, que teve sua despedida do Camp Nou no último fim de semana, mas que ainda segue disponível para disputar a partida fora de casa na terça-feira (8), segundo Xavi.

Os 'Blaugrana' voltaram suas atenções para a LaLiga após não garantirem a classificação para as oitavas de final da Champions pelo segundo ano seguido.

Em situação parecida, o Atlético de Madrid enfrenta um complicado Mallorca para se recuperar do empate por 1 a 1 contra o Espanyol no domingo (7) e da eliminação das competições europeias.

A equipe de Diego Simeone busca os três pontos que o mantenham na terceira colocação no campeonato, que segue ameaçada por Bétis, Osasuna e Real Sociedad.

No parte de baixo da tabela, o Sevilla, que no domingo conseguiu sair da zona de rebaixamento ao empatar em 1 a 1 com o Bétis, recebe na próxima quarta (9) uma Real Sociedad que quer chegar à zona da Liga dos Campeões.

- Programação da 14ª rodada do Campeonato Espanhol (Horário de Brasília):

- Terça-feira:

(15h00) Elche - Girona

(16h00) Athletic Bilbao - Valladolid

(17h30) Osasuna - Barcelona

- Quarta-feira:

(15h00) Sevilla - Real Sociedad

Almería - Getafe

(16h00) Espanyol - Villarreal

(17h30) Mallorca - Atlético de Madrid

- Quinta-feira:

(15h00) Rayo Vallecano - Celta Vigo

(16h00) Valencia - Betis

(17h30) Real Madrid - Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 13 11 1 1 31 4 27

2. Real Madrid 32 12 10 2 0 29 10 19

3. Atlético de Madrid 24 13 7 3 3 21 13 8

4. Betis 24 13 7 3 3 17 9 8

5. Osasuna 23 13 7 2 4 15 12 3

6. Real Sociedad 23 13 7 2 4 17 16 1

7. Athletic Bilbao 21 13 6 3 4 21 14 7

8. Villarreal 18 13 5 3 5 14 10 4

9. Rayo Vallecano 18 12 5 3 4 17 14 3

10. Valladolid 17 13 5 2 6 13 18 -5

11. Valencia 16 13 4 4 5 19 15 4

12. Mallorca 16 13 4 4 5 12 13 -1

13. Getafe 14 13 3 5 5 12 19 -7

14. Girona 13 13 3 4 6 18 21 -3

15. Almería 13 13 4 1 8 15 22 -7

16. Espanyol 12 13 2 6 5 16 21 -5

17. Sevilla 11 13 2 5 6 12 20 -8

18. Celta Vigo 11 13 3 2 8 14 26 -12

19. Cádiz 11 13 2 5 6 8 24 -16

20. Elche 4 13 0 4 9 9 29 -20

