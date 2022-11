Zagueiro espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, anuncia aposentadoria

Campeão do Mundo em 2010 pela Espanha, o zagueiro anunciou nesta quinta-feira, 3, sua aposentadoria do futebol aos 35 anos

O zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, campeão do Mundo em 2010 pela Espanha, anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria do futebol aos 35 anos. O jogo de despedida do defensor será contra o Almería, no sábado, às 17 horas, no Camp Nou.

"Agora que os sonhos desse menino se tornaram realidade, quero dizer a vocês que é o momento de fechar esse ciclo. Sempre disse a vocês que depois do Barça não haveria outro time e assim será. Neste sábado (contra o Almería) será meu último jogo no Camp Nou", anunciou Piqué em um curto vídeo em suas redes sociais.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags