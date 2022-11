Técnico da Costa Rica anuncia lista dos 26 convocados para Copa do Catar

O técnico da seleção da Costa Rica, o colombiano Luis Fernando Suárez, anunciou nesta quinta-feira dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar.

"Foi muito difícil (fazer a lista), porque não são só 26 os que podem estar no Catar. Até hoje de manhã tinha algumas dúvidas", disse Suárez em entrevista coletiva.

"O bom desta seleção é que temos uma boa mescla, com jogadores de muita experiência comprometidos e jogadores com muito pouca experiência comprometidos e com muita vontade de aprender. Isso é importante", acrescentou.

O goleiro Keylor Navas é o principal nome do time costa-riquenho, que quer no mínimo repetir a campanha do Mundial de 2014, no Brasil, quando chegou às quartas de final.

Daquela seleção histórica, também vão ao Catar, além de Navas, o defensor Óscar Duarte, os meio-campistas Celso Borges, Bryan Ruiz e Yeltsin Tejada e o atacante Joel Campbell.

A lista também conta com jovens promessas como os volantes Brandon Aguilera e Jewison Bennette e o atacante Anthony Contreras.

A Costa Rica está no Grupo E da Copa do Mundo e estreia no torneio no dia 23 de novembro contra a Espanha. Depois, enfrenta o Japão no dia 27 e a Alemanha no dia 1 de dezembro.

Lista de convocados:

Goleiros: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Lugo)

Defensores: Keysher Fuller (Herediano), Óscar Duarte (Al Wehda), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Bryan Oviedo (Real Salt Lake) Carlos Martínez (San Carlos), Francisco Calvo (Konyaspor), Ronald Matarrita (Cincinnati), Daniel Chacón (Colorado Rapids)

Meio-campistas: Celso Borges (Alajuelense) Yeltsin Tejeda (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest) Jewison Bennette (Sunderland), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Douglas López (Herediano), Álvaro Zamora (Saprissa), Gerson Torres (Herediano)

Atacantes: Joel Campbell (León) Johan Venegas (Alajuelense), Anthony Contreras (Herediano)

