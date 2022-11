PRINCIPAIS NOTÍCIAS

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Ucrânia envia navios com grãos, mas Rússia expressa dúvidas sobre futuro do acordo

ISRAEL ELEIÇÕES: Netanyahu a um passo de retornar ao poder em Israel

PAPA VATICANO BAHREIN: Papa viaja ao Bahrein para reforçar o diálogo com o islã

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia envia mais navios com grãos, mas Rússia expressa dúvidas sobre futuro do acordo

Seis navios carregados de grãos zarparam nesta quinta-feira (3) de portos ucranianos, um dia depois de a Rússia retomar sua participação no acordo que garante o tráfego pelo Mar Negro, embora Moscou tenha deixado em dúvida se prorrogará o pacto vital para a segurança alimentar mundial.

(Ucrânia conflito Rússia agricultura guerra política economia, Prev, 610 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO

LYMANY:

Ucranianos nostálgicos tentam a sorte no front de Kherson

Yulia Pogrebna cansou de dizer aos nostálgicos aldeões que não é hora de retornar ao front sul da Ucrânia. A simpática voluntária de 32 anos distribui caixas de comida para um grupo de aposentados que desistiram de esperar o fim da guerra e voltaram para a vila ribeirinha de Lymany.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia guerra, Reportagem, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ISRAEL ELEIÇÕES ===

JERUSALÉM:

Netanyahu a um passo de retornar ao poder em Israel

O ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se aproxima nesta quinta-feira (3) do objetivo de conquistar a maioria para governar com seus aliados religiosos e de extrema-direita, apesar do julgamento por suspeitas de corrupção que pesa contra ele.

(Israel eleições política governo, Prev, 640 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

=== PAPA VATICANO BAHREIN ===

ROMA:

Papa viaja ao Bahrein para reforçar diálogo com o islã

O papa Francisco iniciou nesta quinta-feira (3) uma viagem ao Bahrein para uma visita de quatro dias que tem o objetivo de reforçar o diálogo com o islã e defender a paz, em meio a apelos de ONGs para que os direitos humanos sejam respeitados no país do Golfo.

(Religião Bahrein Vaticano Papa viagem sociedade liberdade, Prev, 650 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Equipes de Lula e Bolsonaro iniciam transição e protestos perdem força

Representantes do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente derrotado Jair Bolsonaro se reunirão para iniciar a transição de poder nesta quinta-feira (3), num momento em que os protestos e bloqueios de estradas diminuem no país.

(Brasil política eleições governo protestos justiça polícia, Prev, 600 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

RIO DE JANEIRO:

Lula encara o grande desafio de manter a Amazônia 'viva'

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta o imenso desafio de atender às expectativas internacionais para deter a destruição da Amazônia, fundamental para o combate às mudanças climáticas.

(Brasil Amazônia política meio ambiente desmatamento, Ângulo, 650 palavras, já transmitida)

NAÇÕES UNIDAS:

Assembleia Geral da ONU pede com ampla maioria o fim do embargo dos EUA a Cuba

Com o voto contrário dos Estados Unidos e Israel e abstenções do Brasil e Ucrânia, a Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quinta-feira(3) por esmagadora maioria uma resolução apresentada por Cuba que pede o fim do embargo americano imposto há 60 anos

(EUA Cuba ONU embargo política, acompanhamento)

WASHINGTON:

Negar resultados eleitorais é 'caminho para o caos', alerta Biden

A seis dias das eleições de meio de mandato, o presidente americano, Joe Biden, alertou na quarta-feira os candidatos dispostos a negar os resultados que fazê-lo "abre o caminho para o caos".

(EUA eleições política governo democracia, Prev, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Biden se engaja em campanha eleitoral para salvar os democratas

O presidente Joe Biden viaja nesta quinta-feira (3) ao Novo México para tentar salvar os democratas da derrota nas eleições de meio de mandato da próxima semana, consideradas decisivas para a democracia americana.

(EUA eleições política governo democracia, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

PHOENIX:

Legislador republicano que enfrentou Trump no Arizona vê cenário preocupante

Depois de três décadas a serviço do conservador Partido Republicano, Russel "Rusty" Bowers nunca se preocupou tanto com o avanço das teorias da conspiração que poluem o ambiente político em seu Arizona natal.

(EUA eleições armas política, Entrevista, 610 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Eleitores latinos nos EUA, menos previsíveis e mais atentos ao bolso

Os latinos se inclinam para os democratas nas eleições legislativas de 8 de novembro nos Estados Unidos, mas muitos podem acabar virando as costas para eles para abraçar os republicanos, na esperança de que eles resolvam o problema da inflação, estimam analistas.

(EUA política eleição latinos sociedade, Ângulo, 800 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

LEESBURG, EUA:

Desinformação alimenta assédio contra funcionários eleitorais nos EUA

Muitos estão exaustos, outros temem por sua segurança: funcionários eleitorais são cada vez mais vítimas de assédio nos Estados Unidos, fruto de teorias da conspiração nascidas nas eleições de 2020.

(EUA política desinformação eleições violência, Ângulo, 680 palavras, já transmitida)

MIAMI:

Autor de tiroteio em escola da Flórida condenado à prisão perpétua

O autor do tiroteio que matou 17 pessoas em 2018 em uma escola do Ensino Médio foi formalmente condenado à prisão perpétua em um tribunal da Flórida, onde também foi duramente confrontado verbalmente por parentes das vítimas.

(EUA justiça tiroteio Parkland, Prev, 480 palavras, já transmitida)

BELIZE:

Tempestade tropical Lisa avança em direção ao México após atingir Belize

A tempestade tropical Lisa perdeu intensidade nesta quinta-feira (3) depois de atingir o solo como furacão de categoria 1 em Belize, provocando inundações e deixando partes do país sem energia elétrica enquanto seguia rumo ao oeste para o México.

(AmCentral Belize meteorologia furacão Guatemala México, Prev, 410 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

GENEBRA:

ONU pede que haitianos não sejam repatriados

Líderes de agências de direitos humanos e refugiados da ONU pediram à comunidade internacional nesta quinta-feira (3) que não devolva os haitianos ao seu país, que enfrenta uma extrema crise humanitária e de segurança.

(ONU Haiti violência segurança política crise refugiados migrantes, Prev, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ROMA:

Nova primeira-ministra da Itália se reúne pela primeira vez com líderes da UE

A primeira-ministra de extrema-direita da Itália, Giorgia Meloni, se reúne pela primeira vez nesta quinta-feira (3) com os líderes da União Europeia em Bruxelas, um encontro delicado que será dominado pela crise energética.

(Itália UE diplomacia política economia, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Europa corre risco de sofrer escassez de gás no inverno 2023-2024, alerta AIE

A Europa corre o risco de sofrer uma escassez de gás no inverno de 2023-2024, alertou nesta quinta-feira (3) a Agência Internacional de Energia (AIE), que insta os governos a "atuar imediatamente" para reduzir a demanda.

(Europa AIE energia política guerra Rússia, Prev, 500 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Lançamento de míssil intercontinental da Coreia do Norte parece ter falhado, afirma Seul

A Coreia do Norte aparentemente falhou no lançamento de um míssil intercontinental (ICBM) nesta quinta-feira (3), anunciou o exército da Coreia do Sul, após uma série recorde de disparos de projéteis do país comunista nas últimas 24 horas.

(CoreiaN CoreiaS mísseis conflito defesa, Prev, 820 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

ISLAMABAD:

Ex-premiê do Paquistão, Imran Khan, sofre 'tentativa de assassinato'

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan está em condição estável depois de ser baleado no pé nesta quinta-feira (3) durante um comício político, o que o presidente do país chamou de "tentativa de assassinato odiosa".

(Paquistão atentado política segurança, Prev, 440 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

ADIS ABEBA:

Etiópia vive profunda crise após dois anos de guerra

Dois anos após o início da guerra no norte da Etiópia entre as forças federais e os rebeldes, o país continua em profunda crise, com sua economia em ruínas e um desastre humanitário assolando a região do Tigré.

(Etiópia conflito governo rebelião paz crise, Ângulo, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Banco da Inglaterra decide elevar taxas e faz alerta sobre recessão

O Banco da Inglaterra (BoE) elevou nesta quinta-feira (3) suas taxas de juros em 0,75 ponto, a 3%, o maior aumento desde 1989, com o objetivo de combater a inflação, e alertou para os riscos de uma recessão que pode durar até meados de 2024.

(GB BoE economia banco central juros política, Prev, 440 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Confinamento de fábrica do iPhone revela os riscos da dependência da China

O confinamento da região em torno da maior fábrica de telefones iPhone na China, revela os riscos da política de "zero covid" para a indústria, indicaram analistas à AFP.

(China covid produção indústria saúde economia, Análise, 470 palavras, já transmitida)

MADRI:

Empresa dinamarquesa Maersk apresenta grande plano de produção de metanol verde na Espanha

A Espanha pode se tornar um importante produtor de metanol verde no futuro? A gigante do transporte marítimo Maersk e o governo espanhol apresentaram, nesta quinta-feira (3), um grande projeto de 10 bilhões de euros para desenvolver este combustível, considerado estratégico para a descarbonização do transporte marítimo.

(Espanha Maersk transporte energia economia meio ambiente política, Prev, 440 palavras, já transmitida)

PARIS:

WASHINGTON:

Países em desenvolvimento podem reduzir 70% das emissões com pouco investimento (Banco Mundial)

Os países em desenvolvimento podem reduzir suas emissões em 70% até 2050 investindo 1,4% do PIB a cada ano, segundo relatório do Banco Mundial divulgado nesta quinta-feira, que afirma que uma transição verde aumentaria o PIB da Argentina em 2,7% e 2% no Peru até 2030.

(PIB BM economia meio ambiente política, Prev, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Unesco alerta que um terço das geleiras do Patrimônio Mundial desaparecerão

Um terço das geleiras declaradas Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) desaparecerão até 2050, "qualquer que seja o cenário climático", alertou a organização nesta quinta-feira (3) e pediu "redução rápida das emissões de CO2" para preservar os dois terços restantes.

(Clima meio ambiente meteorologia ambiente Unesco natureza, Prev, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

CAIRO:

Destino de 'Britney Spears' do Egito gera discussões sobre direitos das mulheres

A cura de desintoxicação da famosa cantora Sherine Abdel Wahab, decidida por sua família, lembra aos egípcios a luta da americana Britney Spears contra sua tutela e, sobretudo, o destino às vezes precário das mulheres neste país árabe conservador.

(Egito mídia Mulheres música gente direitos internet, Reportagem, 550 palavras, já transmitida)

FRANKFURT:

Aliança Pfizer-BioNTech vai testar vacina combinada contra covid e gripe

O grupo farmacêutico americano Pfizer e seu sócio alemão BioNTech anunciaram nesta quinta-feira (3) o início da primeira fase de testes de uma vacina de RNA mensageiro (RNAm) que combina a proteção contra a gripe e a covid-19.

(EUA Pfizer BioNTech vacinas gripe covid, acompanhamento)

RIO DE JANEIRO:

WASHINGTON:

Drogas psicodélicas são promessa no tratamento da depressão

Os cientistas analisam há anos, e cada vez mais seriamente, o efeito terapêutico de substâncias psicodélicas, ilegais nos Estados Unidos. Mas, apesar do interesse renovado, estudos em larga escala ainda precisam ser feitos.

(Saúde drogas pesquisa depressão sociedade, Enfoque, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- COPA

DOHA:

Copa 2022 - Grupo C: A favorita e invicta Argentina de Messi

Invicta desde 2019, a Argentina de Lionel Messi é, indiscutivelmente, a grande favorita do Grupo C da Copa do Mundo, à frente da Polônia de Robert Lewandowski, de uma renovada seleção mexicana e da incógnita Arábia Saudita.

(Ftb Copa, Apresentação, já transmitida)

