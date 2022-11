Com lesão no tornozelo, alemão Timo Werner está fora da Copa do Mundo

O atacante Timo Werner vai desfalcar a seleção da Alemanha na Copa do Mundo do Catar ao ter constatada uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na partida do RB Leipzig contra o Shakhar Donetski, informou nesta quinta-feira o clube alemão.

Esta é uma má notícia para o técnico Hansi Flick, já que Werner (55 jogos, 24 gols) foi seu centroavante titular nos últimos meses pela seleção.

tba/fal/cb

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags