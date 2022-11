Bolsonaro tem encontro "positivo" com equipe de transição de Lula, diz Alckmin

O presidente em fim de mandato Jair Bolsonaro encontrou-se nesta quinta-feira (3) com o vice-presidente eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, em uma reunião fora da agenda do Palácio do Planalto.

"(O encontro) foi positivo. O presidente me convidou para que eu fosse até o seu gabinete e reiterou (...) a disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, para que se tenha uma transição pautada pelo interesse público", declarou Alckmin.

