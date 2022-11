Vice-presidente eleito de Lula coordenará transição com governo de Bolsonaro

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin coordenará a transição para o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva com a administração em fim de mandato, anunciou nesta terça-feira (1°) a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT).

O ex-governador de São Paulo, antigo opositor e atual companheiro de chapa do líder de esquerda, "tem mais do que legitimidade, poder político e institucional para conduzir isso", disse Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que fez o anúncio após se reunir com Lula em São Paulo.

A intenção da equipe de Lula é de que o processo se inicie a partir desta quinta-feira, acrescentou.

Alckmin manteve na segunda-feira o primeiro contato de alto nível com o governo de Jair Bolsonaro, ao ligar para o atual vice-presidente, Hamilton Mourão. Um porta-voz do ex-governador afirmou à AFP que Mourão lhe enviou uma mensagem por WhatsApp para se colocar à disposição e que Alckmin lhe telefonou para agradecer.

Bolsonaro fez um pronunciamento nesta terça-feira pela primeira vez após a derrota eleitoral e disse que continuará "cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição". Em sua fala, não chegou reconhecer a derrota no segundo turno da eleição presidencial, no qual teve 49,10% dos votos contra 50,9% para Lula.

Na segunda-feira, o coordenador da campanha de Bolsonaro e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também se colocou à disposição para avançar com a transição de governo, segundo Hoffmann.

Um da prioridades da equipe de Lula será a situação orçamentária e fiscal, acrescentou a presidente do PT. Lula assumirá a Presidência da República em 1º de janeiro.

