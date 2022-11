Comunicado do Business Wire :Forescout Technologies, Inc.

A Forescout Technologies, Inc., líder mundial em segurança cibernética automatizada, lançou hoje a Forescout Assist para cuidados com a saúde e a Forescout Assist para TO/SCI, novos serviços de assinatura que dão às equipes de engenharia e segurança de TI das organizações acesso aos especialistas de segurança da Forescout e novos recursos de detecção, investigação, resposta e caça de ameaças.

As organizações estão lutando na área digital em rápida evolução, que requer visibilidade em tempo hábil dos riscos e ameaças à empresa. Entretanto, a atual alocação de pessoal, junto com desafios financeiros e tecnológicos, impede que muitos construam e mantenham internamente, e de forma eficaz, os recursos e conhecimento necessários. Com a Forescout Assist, as organizações têm acesso remoto e ininterrupto aos especialistas de segurança da Forescout, incluindo cientistas de dados, engenheiros, analistas de segurança, pesquisadores e caçadores de ameaças, para identificar, investigar, priorizar e mitigar as ameaças cibernéticas.

"Entender e tomar ações relacionadas aos riscos à segurança dos dispositivos médicos e TO/SCI é essencial, mas só agora isso está recebendo a atenção que merece. As organizações não querem ser pegas despreparadas devido à alocação de pessoal e dinâmica econômica fora de controle", afirmou Partha Panda, cofundador da Cysiv, uma empresa Forescout. "A Forescout Assist se baseia na nossa missão de permitir que as organizações tenham acesso à expertise e tecnologia de segurança especializada necessária para gerenciar riscos cibernéticos com eficácia, independentemente das suas circunstâncias atuais."

A Forescout aproveita sua plataforma de análise de dados nativa em nuvem para fornecer a Forescout Assist. O serviço, que combina eficiência e automação por máquina com informações e expertise humana, engloba essas atividades principais realizadas por especialistas da Forescout:

-- Monitoramento de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana: Monitoramento de rede e atividade de dispositivos para detectar, fazer triagem e investigar ameaças, além de iniciar ações de encaminhamento e remediação de incidentes a fim de conter, interromper e recuperar-se de um ataque.

-- Mitigação de riscos: Análise e triagem de riscos a ativos (por ex., violações de conformidade, exposições e vulnerabilidades) identificados pelo Forescout eyeInspect (para ambientes de TO/SCI) e pelo Forescout Medical Device Security (para ambientes de cuidado com a saúde), a fim de determinar a prioridade na resposta e definir os passos para reduzir os riscos e área de ataque.

-- Caça de ameaças realizada por humanos: Caça de ameaças a redes e ativos críticos, com base na análise do comportamento de agentes de ameaça prevalentes, inteligência de ameaça em tempo real e as vulnerabilidades mais exploradas, bem como documentar e encaminhar achados maliciosos como casos de incidentes.

Para saber mais sobre os novos serviços da Forescout Assist, acesse Forescout Assist para cuidados com a saúde e Forescout Assist para TO/SCI

Sobre a Forescout

A Forescout Technologies, Inc. oferece automação de segurança cibernética em todo o terreno digital, mantendo o alinhamento contínuo das estruturas de segurança dos clientes com suas realidades digitais, incluindo todos os tipos de ativos - TI, TO, IoT, IoMT. A Forescout Continuum Platform proporciona plena visibilidade de ativos, conformidade contínua, segmentação de rede e uma base sólida para Zero Trust. Durante mais de 20 anos, organizações da Fortune 100 e agências governamentais confiaram na Forescout para fornecer segurança cibernética automatizada em escala. A Forescout mune os clientes com inteligência baseada em dados para detectar riscos com precisão e remediar com rapidez ameaças cibernéticas sem interromper os ativos essenciais de negócios. www.forescout.com

Gerenciando o risco cibernético em conjunto.

