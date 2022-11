Blogueira condenada no Marrocos por 'atentar contra o islã' faz greve de fome, diz família

Uma blogueira marroquina está há duas semanas em greve de fome para protestar contra sua condenação em meados de setembro a dois anos de prisão por "atentado contra a religião islâmica" no Facebook, segundo sua família.

Fatima Karim, de 39 anos, "começou uma greve de fome há 13 dias para protestar contra seu rígido julgamento", disse nesta terça-feira (1) à AFP um familiar que pediu anonimato.

"Tememos uma piora de seu estado de saúde", acrescentou.

Detida em meados de julho, Karim foi processada por fazer comentários satíricos no Facebook de versículos do Alcorão e de provérbios do profeta Maomé, considerados sagrados na tradição muçulmana.

A marroquina foi condenada em 15 de agosto a dois anos de prisão por "atacar a religião islâmica por meio eletrônico" pelo tribunal de primeira instância de Oued Zem, a 150 km da cidade de Casablanca. A sentença foi confirmada em apelação em 14 de setembro.

No tribunal de primeira instância, Karim defendeu seu direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição marroquina. Também pediu desculpas publicamente a "qualquer um que tenha se sentido ofendido" por suas publicações e garantiu que nunca foi sua intenção insultar o islamismo, religião oficial no Marrocos.

O artigo 267-5 do Código Penal marroquino, sob o qual foi Karim foi condenada, pune aqueles que insultam a religião muçulmana com seis meses a dois anos de prisão. A pena pode aumentar a cinco anos de prisão se a infração for cometida em público, "inclusive por meios eletrônicos".

Defensores de direitos humanos denunciaram este texto por atentar contra a liberdade de expressão e cuja redação "não detalha concretamente quais fatos poderiam constituir um atentado".

Em um caso semelhante em 2021, uma ítalo-marroquina publicou frases satíricas aludindo a versículos do Alcorão e foi condenada a três anos e meio de prisão. Pouco tempo depois, a jovem foi posta em liberdade após uma campanha de organizações de direitos humanos.

