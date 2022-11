Presidente da Colômbia e Lula se alinham em defesa da Amazônia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, informou nesta segunda-feira que, em conversa telefônica com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ambos concordaram em manter uma relação sólida em defesa da Amazônia, segundo mensagem publicada no Twitter.

"Conversei por telefone com o presidente @LulaOficial. Estendi minhas mais sinceras felicitações", indicou Petro, citando um trecho da conversa: "'As relações entre Colômbia e Brasil serão estreitas, porque ambos amamos a Amazônia', Lula me disse. Assim será, presidente", publicou o primeiro presidente colombiano de esquerda.

Com um "Viva Lula", Petro comemorou a vitória ontem, em meio a uma segunda onda de esquerda que parece se instalar na América Latina. O ex-senador e ex-guerrilheiro colombiano assumiu o cargo em 7 de agosto, com um projeto ambiental ambicioso, que pretende conduzir o país para as energias limpas e prevê que as grandes potências paguem pelo cuidado das florestas.

