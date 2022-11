Maduro disse ter conversado com Lula para 'retomar' agenda Venezuela-Brasil

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira (31) que conversou por telefone com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para "retomar a agenda binacional de cooperação", semiparalisada durante o governo de Jair Bolsonaro.

"Tive uma boa conversa por telefone" com Lula, publicou Maduro no Twitter, um dia após a vitória do petista sobre Bolsonaro no segundo turno das eleições brasileiras. "Concordamos em retomar a agenda binacional de cooperação entre nossos países. Agradecemos sua disposição!", completou.

"Temos a vontade de trabalhar duro pelo fortalecimento da América Latina e do Caribe e o desenvolvimento econômico e social de nossos povos", continuou o mandatário venezuelano.

Sob Bolsonaro, o Brasil foi um dos mais de 50 países que reconheceram o líder da oposição Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela em 2019, por questionamentos sobre a reeleição de Maduro um ano antes.

Guaidó tem perdido aliados na América Latina com as vitórias eleitorais da esquerda na região.

Após a chegada de Gustavo Petro ao poder, Venezuela e Colômbia retomaram suas relações diplomáticas, rompidas desde fevereiro de 2019, quando o então presidente, Iván Duque, apoiou uma tentativa fracassada de cruzar as fronteiras binacionais com cargas de alimentos e remédios enviados pelos Estados Unidos em meio a tumultos violentos.

Duque também reconheceu Guaidó como presidente interino.

As relações entre Argentina e Venezuela também foram normalizadas com Alberto Fernández como presidente, após o mandato de Mauricio Macri, que mantinha constantes tensões com Maduro.

