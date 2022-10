Rússia suspende participação no acordo de exportação de grãos da Ucrânia (exército)

A Rússia anunciou neste sábado(29) a suspensão de sua participação no acordo que permite à Ucrânia exportar seus grãos, vitais para os países pobres, após denunciar um ataque de drones a navios russos na Crimeia.

"Considerando a ação terrorista do regime de Kiev com a participação de especialistas britânicos contra a frota do Mar Negro e contra navios civis que fornecem segurança aos corredores de grãos, a Rússia suspende sua participação na implementação do acordo de exportação de produtos agrícolas dos portos ucranianos", disse o Ministério da Defesa russo no Telegram.

