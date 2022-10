Explosão de dois carros-bomba na Somália deixa ao menos 9 mortos

14:02 | Out. 29, 2022

Pelo menos nove pessoas, incluindo crianças, morreram neste sábado (29) na explosão de dois carros-bomba em frente ao Ministério da Educação da Somália, na capital Mogadíscio, informaram fontes de segurança e testemunhas.

As duas "explosões simultâneas" ocorreram em uma estrada em frente ao ministério e causaram "várias vítimas", disse Sadik Dudishe, porta-voz da polícia somali.

Outro policial, Ibrahim Mohamed, disse que um dos veículos carregados de explosivos conseguiu entrar no complexo do ministério, o que levou a um tiroteio. "Alguns minutos depois, outra explosão ocorreu na mesma área", acrescentou.

"Eu estava entre os primeiros agentes de segurança que chegaram na área, vi os corpos de nove pessoas, a maioria civis, incluindo uma mulher e crianças", declarou o oficial de segurança Ahmed Ali, acrescentando que os ataques deixaram dezenas de feridos.

Outro oficial, Yusuf Abdullahi, comunicou o mesmo número de vítimas.

"Os terroristas implacáveis mataram mães. Algumas morreram com seus filhos nas costas", disse o porta-voz da polícia Sadik Dudishe, sem fazer um balanço das vítimas.

Segundo Dudishe, os alvos dos ataques foram "estudantes e outros civis".

De acordo com uma testemunha, Abdirahman Ise, havia muitas pessoas na estrada que faz fronteira com o ministério no momento da primeira explosão.

"Vi muita fumaça ao redor do ministério e muitos danos", disse outra testemunha, Amino Salad.

Este tipo de ataque - que não foi reivindicado até o momento - é geralmente atribuído pelas autoridades somalis aos milicianos jihadistas do Al Shabab, que atacam regularmente a capital e as principais cidades da Somália.

