Air France-KLM registra faturamento acima do nível pré-covid

A Air France-KLM gerou 460 milhões de euros (US$ 458 milhões) de lucro líquido no terceiro trimestre de 2022, graças à forte demanda de viagens durante o verão, de acordo com um comunicado da companhia aérea franco-holandesa.

A Air France-KLM faturou um volume de negócios superior aos níveis do mesmo período de 2019, antes da covid-19.

Este é o segundo trimestre consecutivo com lucros, apesar da inflação e dos altos preços do petróleo, o que permite ao grupo reduzir sua dívida, disse o conglomerado em comunicado nesta sexta-feira.

A Air France-KLM aproveitou o período de verão para transportar 25 milhões de passageiros, um aumento de 47,6% em relação ao terceiro trimestre de 2021.

Com estes números, o seu volume de negócios subiu 77,6% para 8,11 bilhões de euros, superando o volume de negócios do terceiro trimestre de 2019 em mais de 500 milhões de euros, antes da crise da covid-19.

