Eliminado da Champions, Barcelona vai com força total no Espanhol; Real Madrid perde invencibilidade

O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (26) após uma derrota por 3 a 0 para o Bayern de Munique e, agora, segue com foco total na liderança do Campeonato Espanhol, onde está a três pontos do líder Real Madrid.

"Estamos eliminados em uma competição importante, é verdade, mas a Liga Europa, a Liga (Espanhola), a Supercopa e a Copa permanecem. Temos que continuar. Há mais títulos", disse o técnico Xavi Hernández após a derrota.

O clube catalão caiu na fase de grupos pelo segundo ano seguido e terá que se contentar com a disputa da Liga Europa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro passo na retomada da liderança no Espanhol, que perdeu justamente em confronto direto contra o rival Real Madrid, é vencer a partida diante do Valencia no próximo sábado (29) para acumular os três pontos e torcer por um tropeço dos 'Galáticos', que recebem o Girona no dia seguinte.

O Real Madrid, por sua vez, teve sua ivencibilidade quebrada pela derrota por 3 a 2 para o Leipzig, seu primeiro tropeço na temporada.

Líder invicto da 'La Liga', o clube merengue busca um triunfo no próximo fim de semana para aumentar a vantagem sobre o seu rival catalão.

"A derrota nos incomoda, mas não nos magoa muito, temos outra oportunidade de sermos os primeiros (do grupo) no Bernabéu. Mais cedo ou mais tarde tinha que acontecer (a derrota) e aconteceu hoje", constatou o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, após a derrota na Alemanha.

Em terceiro lugar no Espanhol, o Atlético de Madrid visita o Cádiz, que tem apenas um ponto na competição.

Os 'Colchoneros' tentam se recuperar após a eliminação na Champions, em empate por 2 a 2 com o Bayern Leverkusen, que também deu adeus ao torneio.

A cinco pontos do Barcelona e a oito do líder Real Madrid, a equipe de Diego Simeone busca os três pontos para se firmar na terceira colocação e se distanciar do Real Sociedad, na sua cola com um ponto a menos.

A equipe basca, por sua vez, perdeu para o Valladolid no último fim de semana, após cinco vitórias consecutivas na Liga e tentará voltar a marcar contra o Bétis, seu rival direto na zona da Liga dos Campeões.

- Programação da 12ª rodada do Campeonato Espanhol (Horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(16h00) Mallorca - Espanyol

- Sábado:

(09h00) Almería - Celta de Vigo

(11h15) Cádiz - Atlético de Madrid

(13h30) Sevilla - Rayo Vallecano

(16h00) Valencia - Barcelona

- Domingo:

(10h00) Osasuna - Valladolid

(12h15) Real Madrid - Girona

(14h30) Athletic Bilbao - Villarreal

(17h00) Real Sociedad - Betis

- Segunda-feira:

(17h00) Elche - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 31 11 10 1 0 28 9 19

2. Barcelona 28 11 9 1 1 28 4 24

3. Atlético de Madrid 23 11 7 2 2 18 9 9

4. Real Sociedad 22 11 7 1 3 16 13 3

5. Betis 20 11 6 2 3 14 8 6

6. Athletic Bilbao 18 11 5 3 3 19 12 7

7. Villarreal 18 11 5 3 3 14 7 7

8. Osasuna 17 11 5 2 4 11 11 0

9. Valencia 15 11 4 3 4 18 13 5

10. Rayo Vallecano 15 11 4 3 4 16 14 2

11. Valladolid 14 11 4 2 5 11 15 -4

12. Mallorca 12 11 3 3 5 9 12 -3

13. Celta Vigo 11 11 3 2 6 12 21 -9

14. Espanyol 10 11 2 4 5 14 19 -5

15. Almería 10 11 3 1 7 12 19 -7

16. Sevilla 10 11 2 4 5 11 18 -7

17. Getafe 10 11 2 4 5 11 19 -8

18. Girona 9 11 2 3 6 15 19 -4

19. Cádiz 7 11 1 4 6 5 22 -17

20. Elche 4 11 0 4 7 8 26 -18

gr/iga/yr

Tags