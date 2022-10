Comunicado do Business Wire :TELUS International

A TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) e a TELUS International (NYSE and TSX: TIXT), uma empresa inovadora líder em experiência digital do cliente que projeta, cria e fornece soluções de última geração, incluindo inteligência artificial (IA) e moderação de conteúdo, para marcas globais e disruptivas, têm o prazer de anunciar um acordo definitivo para adquirir a WillowTree, uma fornecedora de produtos digitais com serviços completos e focada nas experiências do usuário final, como aplicativos móveis nativos e interfaces web unificadas. Segundo o acordo, a TELUS International adquirirá a WillowTree por um valor empresarial total de US$ 1,225 bilhão, incluindo US$ 210 milhões de dívida assumida, dos quais US$ 125 milhões serão liquidados em ações subordinadas com direito a voto da TELUS International, cerca de US$ 160 milhões serão reinvestidos por alguns membros elegíveis da equipe de gestão e liquidados conforme certos critérios baseados no desempenho, e o restante será pago em dinheiro no desfecho do negócio. Como parte da transação, o acionista majoritário Insignia Capital Group venderá sua participação na WillowTree depois de investir inicialmente na empresa em 2018. A aquisição está prevista para ser concluída em janeiro de 2023 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.

"É uma honra anunciar este próximo passo estratégico em nossa ambição de continuar transformando a TELUS International - um motor de crescimento importante e diferenciado para a TELUS - em um ativo global de importância, ao mesmo tempo em que melhoramos significativamente as experiências digitais de ponta a ponta de nossos clientes no mundo inteiro", disse Darren Entwistle, presidente do Conselho de Administração da TELUS International e presidente e CEO da TELUS. "A aquisição da WillowTree traz os principais talentos tecnológicos e diversidade para o portfólio de soluções de próxima geração da TELUS International e aumenta ainda mais sua consultoria digital e recursos inovadores de desenvolvimento de softwares centrados no cliente. Além disso, a WillowTree aumentará a capacidade da TELUS International de acelerar a transformação digital contínua da própria TELUS e apoiar o desenvolvimento de produtos-chave em nossos negócios, particularmente nas áreas de saúde, agricultura e bens de consumo. Beneficiando-se do histórico de excelência de execução da TELUS International, incluindo a conclusão da maior oferta pública inicial (OPI) de tecnologia da história da Bolsa de Valores de Toronto, em 2021, esta transação permitirá à nossa equipe internacional reforçar ainda mais a diversificação de seus clientes, adicionando novos clientes de destaque e ampliando as competências de vendas cruzadas em uma base mundial. É importante ressaltar que a WillowTree aumentará nossas capacidades de entrada no mercado no que diz respeito aos serviços digitais, em nuvem e baseados em software que serão muito procurados à medida que avançamos em direção a um período de recuperação econômica nos próximos meses. Mal podemos esperar para receber a equipe de trabalho da WillowTree em nossa família TELUS International e alavancar nossa inovação tecnológica e humana coletiva para oferecer experiências excelentes para nossos valiosos clientes no mundo todo".

"Desde o início da TELUS International, em 2005, nossa empresa cresceu, evoluiu e expandiu sua equipe e recursos globais por meio da construção orgânica, parceria seletiva e aquisição estratégica, o que nos posicionou para capitalizar consistentemente as oportunidades de mercado à medida que cresce o ritmo da demanda por produtos digitais soluções", disse Jeff Puritt, presidente e CEO da TELUS International. "Hoje marca o próximo passo na jornada de nossa empresa e estou ansioso para trabalhar ao lado dos talentosos membros da equipe da WillowTree para elevar o nível de maneira conjunta e visualizar, criar e implementar melhor as conexões com marcas de alto impacto impulsionadas por tecnologia que alimentam a fidelização dos clientes e estabelecer e manter a liderança de mercado da indústria para nossos clientes."

Fundada em 2008, a WillowTree conta sua sede em Charlottesville, Virgínia (EUA) e hoje opera 13 estúdios globais nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, Espanha, Polônia e Romênia. Os mais de 1 mil estrategistas digitais, designers, engenheiros e gerentes de projeto da empresa fazem parceria com marcas icônicas em iniciativas de missão crítica e em larga escala, oferecendo produtos digitais de classe mundial que unem experiências de clientes da mais alta qualidade com desempenho mensurável. A lista de clientes da WillowTree inclui empresas da Fortune 500 em setores-chave, incluindo telecomunicações e mídia, saúde e ciências da vida, serviços financeiros, bens de consumo, viagens e hotelaria, tecnologia e software. Alguns clientes selecionados são: FOX, CBC, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Synchrony, Manulife e Marriott. A WillowTree demonstrou forte crescimento e desempenho financeiro, com receita em 2021 de aproximadamente US$ 140 milhões e rentabilidade sólida. As despesas de capital como porcentagem da receita da WillowTree estão na casa de um dígito, gerando uma conversão significativa de fluxo de caixa livre que ajudará a apoiar a rápida desalavancagem.

"Estamos muito felizes em compartilhar esta notícia ao lado da TELUS International, anunciando que unificaremos nossas equipes e missões para projetar, criar e fornecer resultados premium, disruptivos e centrados no ser humano para algumas das marcas mais admiradas do mundo", afirmou Tobias Dengel , CEO da WillowTree. "Ao combinar as capacidades de ambas as empresas, esperamos alcançar uma posição única para oferecer experiências de usuário end-to-end sem atrito, implementando uma solução unificada projetada para permitir que os clientes e funcionários de nossos clientes pulem perfeitamente entre aplicativos ou sites, voz de IA e atendimento com bots e voz humana ou suporte omnicanal. O que nos atraiu na TELUS International foi o alinhamento evidente que existe entre nossas culturas e valores, focados em uma experiência diferenciada e superior para todos os nossos colaboradores e clientes. Juntas, a TELUS International e a WillowTree vão elevar e consolidar ainda mais nosso status como um empregador mundial e destino para os melhores talentos de tecnologia, promovendo ambientes gratificantes, inspiradores e sustentáveis para inovação e colaboração profunda. Acreditamos que nosso foco mútuo e contínuo nesses elementos essenciais continuará sendo uma vantagem competitiva significativa capaz de seguir produzindo resultados diferenciados e mensuráveis que encantam nossos clientes."

A parte em dinheiro do preço de compra a ser pago no desfecho do negócio será financiada, em parte, por empréstimos sob as linhas de crédito sem recurso da TELUS International. Após o fechamento, espera-se que o índice de alavancagem da dívida líquida da TELUS International para o EBITDA ajustado, conforme contrato de crédito, seja de aproximadamente 3x.

Sobre a TELUS International

A TELUS International (NYSE & TSX: TIXT) projeta, cria e fornece soluções digitais de última geração para melhorar a experiência do cliente (CX) para marcas globais e disruptivas. Os serviços da empresa suportam todo o ciclo de vida das jornadas de transformação digital de seus clientes, permitindo que eles adotem mais rapidamente as tecnologias digitais de próxima geração para oferecer melhores resultados de negócios. As soluções integradas da TELUS International abrangem estratégia digital, inovação, consultoria e design, ciclo de vida de TI, incluindo soluções gerenciadas, automação inteligente e soluções de dados de IA end-to-end, incluindo recursos de visão computacional, bem como CX omnicanal e soluções de confiança e segurança, incluindo moderação de conteúdo. Alimentando todos os estágios de crescimento da empresa, a TELUS International faz parceria com marcas em setores verticais de alto crescimento, incluindo tecnologia e jogos, comunicações e mídia, comércio eletrônico e fintech, bancos, serviços financeiros e seguros, saúde e viagens e hotelaria.

A cultura solidária exclusiva da TELUS International promove a diversidade e inclusão por meio de suas políticas, grupos de recursos e workshops para membros da equipe e práticas de contratação com igualdade de oportunidades de emprego em todas as regiões onde opera. Desde 2007, a empresa tem impactado positivamente a vida de mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, criando comunidades mais fortes e ajudando os necessitados por meio de eventos voluntários em grande escala e doações de caridade. Desde 2011, cinco Conselhos da Comunidade Internacional da TELUS já forneceram US$ 4,8 milhões em financiamento para organizações beneficentes de base. Saiba mais em: telusinternational.com.

Sobre a TELUS

A TELUS (TSX: T, NYSE: TU) é uma empresa dinâmica e líder mundial em tecnologia de comunicações com receita anual de US$ 17 bilhões e 17 milhões de conexões de clientes abrangendo serviços sem fio, dados, IP, voz, televisão, entretenimento, vídeo e segurança. Nosso propósito social é alavancar nossa tecnologia e compaixão para impulsionar a mudança social e permitir resultados humanos notáveis. Nosso compromisso de longa data em colocar nossos clientes em primeiro lugar alimenta todos os aspectos de nossos negócios, tornando-nos uma liderança distinta em excelência e fidelidade no atendimento ao cliente. Os inúmeros elogios sustentados que a TELUS conquistou ao longo dos anos de empresas independentes de insights de rede líderes do setor mostram a força e a velocidade das redes mundiais da TELUS, reforçando nosso compromisso de fornecer aos canadenses acesso à tecnologia superior que nos conecta às pessoas, recursos e informações que tornam nossas vidas melhores.

Com operações em 28 países ao redor do mundo, a TELUS International (TSX e NYSE: TIXT) é uma inovadora líder na experiência digital do cliente que projeta, cria e fornece soluções de próxima geração, incluindo IA e moderação de conteúdo, para marcas globais e disruptivas em setores verticais de alto crescimento, incluindo tecnologia e jogos, comunicações e mídia e comércio eletrônico e fintech.

A TELUS Health é uma empresa global de saúde, que fornece soluções preventivas de saúde e bem-estar para funcionários e familiares. Nossa equipe, juntamente com nossos 100 mil profissionais de saúde, estão aproveitando a combinação dos fortes recursos de análise digital e de dados da TELUS com nosso insuperável atendimento ao cliente para melhorar os resultados corretivos, preventivos e de saúde mental para mais de 50 milhões de pessoas no mundo todo. Como a maior fornecedora de soluções digitais e insights digitais de seu tipo, a TELUS Agriculture & Consumer Goods permite uma produção eficiente e sustentável desde a semente até a loja, ajudando a melhorar a segurança e qualidade dos alimentos e de outros bens de forma rastreável até os consumidores finais.

Impulsionados por nossa determinação e visão de conectar todas as pessoas para o bem, nossa filosofia profundamente significativa e duradoura para dar onde vivemos inspirou a TELUS, nossos membros de equipe e aposentados a contribuir com mais de US$ 900 milhões em dinheiro, contribuições em espécie, tempo e programas, e 1,8 milhão de dias de serviço desde 2000. Essa generosidade sem precedentes e voluntariado inigualável fizeram da TELUS a empresa mais generosa do mundo. Juntos, vamos fazer que o futuro seja mais amistoso.

Para mais informações sobre a TELUS, acesse telus.com e siga a gente no Twitter (@TELUSNews) e no Instagram (@Darren_Entwistle).

