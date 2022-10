Villarreal vence Osasuna (2-0) e é sétimo colocado da LaLiga

18:28 | Out. 17, 2022

Com dois gols do atacante holandês Arnaut Danjuma (aos 42 minutos e aos 52, de pênalti), o Villarreal derrotou o Osasuna por 2 a 0 e segue na liderança do campeonato espanhol, na 7ª colocação, quatro pontos atrás da zona da Champions.

Se não tivesse somado os três pontos em El Sadar na partida que encerrou a 9ª rodada da LaLiga, o Villarreal teria se afastado do grupo de equipes que lutam por posições europeias no campeonato espanhol.

Por sua vez, o Osasuna, que começou a temporada muito bem, sofreu uma segunda derrota consecutiva em seu estádio e caiu para o nono lugar na classificação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

--- Resultados da 9ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Getafe 0 - 0

- Sábado:

Girona - Cádiz 1 - 1

Valencia - Elche 2 - 2

Mallorca - Sevilla 0 - 1

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid 0 - 1

- Domingo:

Celta Vigo - Real Sociedad 1 - 2

Real Madrid - Barcelona 3 - 1

Espanyol - Valladolid 1 - 0

Betis - Almería 3 - 1

- Segunda-feira:

Villarreal - Osasuna 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 25 9 8 1 0 22 8 14

2. Barcelona 22 9 7 1 1 21 4 17

3. Atlético de Madrid 19 9 6 1 2 15 7 8

4. Betis 19 9 6 1 2 13 6 7

5. Real Sociedad 19 9 6 1 2 15 12 3

6. Athletic Bilbao 17 9 5 2 2 17 6 11

7. Villarreal 15 9 4 3 2 12 3 9

8. Valencia 14 9 4 2 3 16 10 6

9. Osasuna 13 9 4 1 4 9 10 -1

10. Rayo Vallecano 11 9 3 2 4 10 12 -2

11. Celta Vigo 10 9 3 1 5 10 16 -6

12. Mallorca 9 9 2 3 4 7 10 -3

13. Espanyol 9 9 2 3 4 12 16 -4

14. Sevilla 9 9 2 3 4 9 14 -5

15. Girona 8 9 2 2 5 12 15 -3

16. Getafe 8 9 2 2 5 8 16 -8

17. Valladolid 8 9 2 2 5 6 14 -8

18. Almería 7 9 2 1 6 8 15 -7

19. Cádiz 6 9 1 3 5 4 17 -13

20. Elche 3 9 0 3 6 6 21 -15

./bds/mcd/aam

Tags