Thibaut Courtois fica com a Bola de Ouro de melhor goleiro

16:58 | Out. 17, 2022

O astro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, conquistou o Troféu Yashin de melhor goleiro do mundo na temporada 2021-2022, nesta segunda-feira em Paris, na cerimônia da Bola de Ouro.

Este prêmio para o melhor goleiro destaca a carreira do belga aos 30 anos, com grande atuação na última Liga dos Campeões, torneio em que defendeu um pênalti contra o Paris Saint-Germain nas oitavas de final e foi eleito o homem do jogo na final contra o Liverpool.

Nessa campanha 2021-2022, em que a sua equipe, o Real Madrid, venceu a Liga espanhola e a Liga dos Campeões, o belga disputou um total de 52 jogos, ficando 22 deles sem sofrer gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Courtois conquistou o prêmio na terceira edição deste Troféu Yashin, que leva o nome do mítico goleiro russo dos anos 50 e 60. Em 2019 o vencedor foi o brasileiro Alisson Becker (Liverpool), à frente do alemão Marc André Ter Stegen (Barcelona) e do também brasileiro Ederson (Manchester City).

O italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), venceu em 2021, após o prêmio não ter sido entregue em 2020 devido à pandemia de coronavírus. Na ocasião ele superou o senegalês Edouard Mendy (Chelsea) e o esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid).

psr/mcd/aam

Tags