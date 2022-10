Repressão dos protestos no Irã provocou 122 mortos, segundo ONG

09:08 | Out. 17, 2022

Mais de 120 pessoas morreram devido à repressão às manifestações no Irã que começaram após a morte em 16 de setembro do jovem Mahsa Amini, segundo novo balanço da organização não governamental Iran Human Rights (IHR), com sede em Oslo.

A contagem anterior da mesma fonte era de pelo menos 108 mortos durante as manifestações.

A morte de Mahsa Amini acendeu uma faísca que deu origem a uma onda de protestos. A jovem curda morreu três dias depois de ser presa pela polícia da moralidade por supostamente quebrar o rígido código de vestimenta feminino, que exige cobrir o cabelo com um véu.

Segundo uma contagem da ONG, que registra dados de várias cidades, 122 pessoas morreram na repressão aos protestos.

Enquanto isso, a cidade de Zahedan, na província de Sistan Baluchistão, no sudeste, foi palco de confrontos por vários dias, após acusações de que um policial estuprou uma jovem.

Segundo o IHR, pelo menos 93 pessoas foram mortas nesses incidentes.

Entre os mortos nos protestos pela morte de Mahsa Amini e nos confrontos em Zahedan, há 27 menores, disse o IHR nesta segunda-feira.

bur/tp/jg/an/avl/aa

