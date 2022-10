Koke, capitão do Atlético de Madrid, sofre lesão muscular a um mês da Copa do Mundo

O capitão do Atlético de Madrid e jogador da seleção espanhola Koke Resurrección sofreu uma lesão muscular na coxa apenas um mês antes do início da Copa do Mundo do Catar, informou o time 'rojiblanco' em um comunicado na noite desta segunda-feira.

"Koke Resurrección sofre uma lesão na coxa, de acordo com os exames médicos a que foi submetido na Clínica Universitária de Navarra", informou o Atlético.

O meio-campista "vai começar a passar por sessões de fisioterapia, treino de readaptação e fica pendente de evolução".

De acordo com a imprensa espanhola, o jogador de 30 anos ficará afastado dos gramados até o Mundial, embora possa se recuperar a tempo de integrar o elenco comandado pelo técnico Luis Enrique.

