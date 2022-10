Karim Benzema conquista Bola de Ouro 2022

17:08 | Out. 17, 2022

O atacante francês Karim Benzema encerrou sua magnífica temporada 2021-2022 conquistando a Bola de Ouro, o troféu individual de maior prestígio do mundo nesta segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Não houve surpresa. Sua grande temporada com o Real Madrid, sendo fundamental nas conquistas da Liga espanhola e na Liga dos Campeões, foi decisiva.

Os números de Benzema na temporada passada não deixaram dúvidas. Ele foi o elemento mais decisivo no campeonato espanhol, com 27 gols em 32 jogos, que lhe valeram o troféu 'Pichichi' de maior artilheiro, e os 15 gols na Liga dos Campeões (contra 13 de Lewandowski), com hat-tricks nas oitavas e nas quartas de final contra o Paris Saint-Germain e o Chelsea, e uma dobradinha nas semifinais contra o Manchester City.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

psr/mcd/aam

Tags