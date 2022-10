Espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, conquista sua segunda Bola de Ouro feminina

16:13 | Out. 17, 2022

A espanhola Alexia Putellas, atacante do Barcelona, fez história ao se tornar a primeira mulher a conquistar uma segunda Bola de Ouro, nesta segunda-feira em Paris, depois de ter levado o troféu em 2021, tornando-se também a décima primeira jogadora, tanto no masculino quanto no feminino, a obter o prêmio mais de uma vez.

A atacante catalã de 28 anos, que havia conquistado a Bola de Ouro no ano passado após o triunfo do Barcelona na Liga dos Campeões, voltou a receber o troféu em uma temporada em que o Barça foi finalista do torneio continental, perdendo para o Lyon por 3 a 1, decisão em que marcou o único gol de sua equipe.

