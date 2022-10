Escritor do Sri Lanka ganha o Booker Prize

23:18 | Out. 17, 2022

O escritor cingalês Shehan Karunatilaka, 47, ganhou nesta segunda-feira o prestigiado Booker Prize britânico, por seu romance "The Seven Moons of Maali Almeida", sátira enquadrada na guerra civil que abalou seu país.

O júri reconheceu "a amplitude e habilidade, a ousadia e a hilaridade" do autor, que recebe o prêmio por seu segundo romance. A trama de assassinatos, narrada com humor negro, acontece na capital do Sri Lanka na década de 1990, após a guerra civil.

Ao receber o prêmio, Karunatilaka agradeceu à editora Sort of Books por ter publicado o livro "bizarro, difícil, estranho". O escritor expressou esperança de que, "em um futuro não muito distante, o livro seja lido em um Sri Lanka que tenha entendido que essas ideias de corrupção, ganância e clientelismo não funcionam e jamais irão funcionar".

O prêmio foi entregue em Londres pela rainha consorte, Camilla, em uma de suas principais aparições públicas desde a ascensão de seu marido ao trono.

Shehan Karunatilaka é o segundo escritor do Sri Lanka a ganhar o Booker Prize, depois de Michael Ondaatje em 1992, por "O Paciente Inglês". A competição premia com 50 mil libras os romances escritos em inglês publicados no Reino Unido ou na Irlanda.

