Comunicado do Business Wire :Toshiba

Afirmando seu compromisso para proporcionar uma experiência de usuário estelar, o software e?BRIDGE® Global Print da Toshiba America Business Solutions ganha o prêmio Gold Merit Award de 2022 para tecnologia na categoria de serviços na nuvem.

O prêmio Merit Awards reconhece as indústrias globais e o mercado que elas atendem. Os Merit Awards para tecnologia foram julgados com base em candidaturas que abordam tecnologias relacionadas a todas as partes de nossas vidas, desde produtos para consumidores e empresas, liderança em soluções e inovações.

"Parabenizamos a Toshiba por sua inovação no Merit Awards 2022 de tecnologia por sua inovação na simplificação do processo de impressão", disse Marie Zander, diretora executiva do Merit Awards. "Os serviços em nuvem são uma parte central de nossa vida diária, tornando o software Global Print da Toshiba uma solução fundamental que podemos usar independentemente das nossas localidades. Aguardamos com expectativa os contínuos sucessos da Toshiba".

O software Global Print da Toshiba permite que a força de trabalho moderna em qualquer lugar possa imprimir a qualquer momento e qualquer lugar. Trabalhando em casa, no escritório, em uma cafeteria ou no saguão de um hotel, o mais recente software de nuvem da Toshiba simplifica de forma abrangente o processo de impressão. Global Print é o mais recente elemento mais recente da plataforma em nuvem Elevate Sky? , que reforça a produtividade do cliente, a segurança e a gestão do fluxo de trabalho.

O Global Print lida com o desafio de imprimir para sua impressora de sua escolha, especialmente em vários locais. Para tanto, permite que os usuários imprimam em uma única fila de impressão, segura e baseada na nuvem e, em seguida, libera as impressões por comando do usuário final em qualquer impressora multifuncional e-BRIDGE da Toshiba com o Global Print instalado.

"Nossa equipe está entusiasmada e honrada em ganhar o Gold Merit Award 2022", afirma Kerstin Woods, vice-presidente de soluções de negócios e marketing externo da Toshiba America Business Solutions. "Embora recentemente disponível, o Global Print já está se tornando bastante popular entre nossos clientes. As empresas valorizam a maneira simples e intuitiva com que a solução entrega documentos de praticamente qualquer local para que possam ser coletados com segurança de acordo com as suas condições".

Sobre a Merit Awards

Criado para reconhecer os esforços realizados pelas indústrias globais e os mercados que elas atendem, o Merit Awards reconhecerá as empresas que contribuíram para o crescimento contínuo do mercado. Os prêmios Merit Awards são julgados por executivos do setor, funcionários do Merit Awards, membros da mídia e consultores. Para mais informações, acesse nosso site: MERIT AWARDS (merit-awards.com).

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de trabalho que oferece um amplo portfólio de reconhecidos produtos de gestão de fluxos de trabalho e documentos para empresas de todos os portes nos Estados Unidos, México, América Central e América do Sul. A TABS ajuda a suprir as diversas necessidades dos profissionais de hoje com premiadas impressoras multifuncionais e?STUDIO?, impressoras de etiquetas, recibos e comprovantes de compra, sinalização digital, serviços de impressão gerenciada e soluções de nuvem. A Toshiba se dedica continuamente aos clientes e comunidades que atende, mantém sólido compromisso com a sustentabilidade e é reconhecida na lista das 100 empresas mais sustentáveis do mundo do Wall Street Journal. Saiba mais em business.toshiba.com. Siga a TABS no Twitter, LinkedIn e YouTube.

Contato

Merit Awards Marie Zander/Kate Roman info@merit-awards.com

Toshiba America Business Solutions Rick Havacko 949-462-6094 Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

