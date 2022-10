'Civis não devem ser o alvo', pede novo chefe de Direitos Humanos da ONU

07:43 | Out. 17, 2022

O novo alto comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Türk, que começou seu mandato nesta segunda-feira (17), expressou sua preocupação com a escalada do conflito na Ucrânia e pediu que os civis não sejam usados como alvo.

"Recebemos informações de nossos companheiros no local sobre esses ataques com drones", disse Türk. "É absolutamente importante que as infraestruturas civis -- que os civis -- não sejam alvo e é muito difícil em áreas densamente povoadas".

"Toda escalada em uma guerra é muito preocupante para nós e isso está acontecendo na Ucrânia", acrescentou o diplomata austríaco, que sucede a ex-presidente chilena Michelle Bachelet no comando do escritório de Direitos Humanos da ONU.

Nesta segunda-feira, Kiev foi atingida por uma série de ataques perpetrados por "drones suicidas", como definido pelo escritório da Presidência ucraniana.

Esses ataques acontecem exatamente uma semana depois de a Rússia lançar uma campanha de ataques em massa com mísseis na capital ucraniana e em outras cidades do país.

Türk, que tem grande parte de sua carreira na ONU, insistiu que o respeito pela lei internacional é "absolutamente fundamental".

"Nosso apelo é pela desescalada e para encontrar formas de respeitar a lei internacional," disse.

