Biden e Xi Jinping podem ter nova conversa nas próximas semanas, diz conselheiro

Não seria surpreendente se o presidente dos EUA, Joe Biden, em breve tenha uma nova rodada de conversas com o presidente da China, Xi Jinping, de acordo com o conselheiro de Segurança Nacional do país, Jake Sullivan. Em coletiva de imprensa, Sullivan disse que recentemente falou com o membro do Politburo chinês Yang Jiechi para discutir preocupações quanto à Coreia do Norte, Taiwan e outros temas.

No diálogo, porém, as duas autoridades não trataram sobre uma nova reunião entre Biden e Xi. "Embora, eu não ficaria surpreso se, nas próximas semanas, o presidente Biden e o presidente Xi falarem novamente", afirmou Sullivan.

Quanto às preocupações da Casa Branca sobre Taiwan, o conselheiro acusou a China de contribuir para um aumento das tensões na região por meio de provocações militares. Ao mesmo tempo em que expressou a posição americana à autoridade chinesa, Sullivan também reforçou que a política dos EUA sobre Taiwan não mudou, e o país segue apoiando a política da "China Única", comprometido com a paz e estabilidade local e em oposição a qualquer "mudança unilateral do status quo".

