Bilionário mais novo do mundo? Com 10 anos, garoto tem mansões e jatinho

Dono de mansão em Dubai, jato particular e uma coleção de carros de luxo, um garoto africano de apenas 10 anos é considerado o bilionário mais jovem do mundo. Muhammed Awal Mustapha, conhecido como Mompha Junior, ganhou sua primeira mansão aos seis anos de idade.

No último aniversário, o garoto recebeu ganhou do pai uma Lamborghini amarela avaliada em £ 300.000 (R$ 1,87 milhão). O superesportivo é apenas mais um na coleção de carros de luxo da criança.



O menino é filho do empresário e influenciador multimilionário Ismailia Mustapha, o Mompha Senior, que é CEO de uma empresa localizada em Lagos, capital da Nigéria. Mompha teria feito sua fortuna com uma casa de câmbio antes de se mudar para o ramo de investimentos.

Recentemente o empresário publicou uma foto revelando o presente de aniversário milionário de Mompha Junior, que completou 10 anos no mês passado. “Seu sorriso é a razão da nossa constante felicidade. Nós te amamos. Feliz aniversário, filho”, escreveu.



Famoso por mostrar seu estilo de vida luxuoso nas redes sociais, o perfil de Ismailia no Instagram conta com mais de mais de 1,2 milhão de seguidores. Orgulhoso dos filhos, ele costuma compartilhar imagens das crianças com roupas de grife e automóveis caros. Apesar de ainda não poderem dirigir os carros de luxo, as crianças ostentam os modelos nas redes sociais.

Confira a postagem:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SKY MAN ✈️☁️ 33BG

