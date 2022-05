Autora de 'Como matar seu marido' é julgada pelo assassinato do cônjuge

Uma escritora americana que intitulou um de seus textos de "How To Murder Your Husband" (Como matar seu marido) está sendo julgada nos Estados Unidos pela morte de seu cônjuge.

O caso tem todos os ingredientes de uma ficção policial clássica: um seguro de grande valor, uma suspeita alegando amnésia, uma arma desaparecida e imagens de câmeras de segurança que parecem ter pego a culpada em flagrante.

Mas para a romancista Nancy Crampton Brophy não se trata do enredo de seu último livro, e sim de sua vida em um tribunal do Oregon.

Autora da saga intitulada "Wrong Never Felt So Right" (O errado nunca foi tão certo, em tradução livre), que inclui "The Wrong Husband" (O marido errado) e "The Wrong Lover" (O amante errado), ela é acusada de atirar em Daniel Brophy com uma arma cujo cano, agora desaparecido, comprou no eBay.

Os promotores dizem que a escritora de 71 anos lutava para pagar a hipoteca de sua casa, mas tinha várias apólices de seguro de vida que valeriam um total de US$ 1,4 milhão no caso da morte de seu marido.

"Estava melhor financeiramente com Dan vivo do que com Dan morto", disse ela ao depor em Portland esta semana, informou o jornal Oregonian.

"Se perguntassem qual é a motivação? Um editor riria e diria 'você precisa trabalhar mais na história, tem um grande buraco nela'".

Segundo o promotor Shawn Overstreet, imagens de câmeras de segurança mostram que a minivan de Crampton Brophy estava do lado de fora do Instituto de Culinária do Oregon em 2 de junho de 2018, na mesma hora em que seu marido foi morto em uma das salas de aula.

"Você estava lá ao mesmo tempo que alguém estava atirando em seu marido (...) com o mesmo tipo de arma que você possui e que agora está misteriosamente desaparecida", disse.

Crampton Brophy assegurou ao tribunal que não se lembra de ter estado lá, embora reconheça que deve ter estado, insistindo que as imagens das câmeras de segurança a mostram na área porque ela estava dirigindo enquanto procurava inspiração para histórias.

"Acho que, se eu tivesse atirado, saberia todos os detalhes".

Daniel Brophy, de 63 anos, foi encontrado morto pela manhã por alunos que se preparavam para sua aula. Ele foi baleado duas vezes.

Os investigadores dizem que o cano da pistola Glock usada no assassinato foi comprado no eBay. A peça, que conteria pistas forenses condenatórias, não foi recuperada apesar de uma exaustiva busca policial.

Crampton Brophy admite ter comprado uma pistola Glock que, segundo afirma, era para o marido se proteger quando ia coletar cogumelos na floresta, e garante que o cano perdido foi comprado como parte de uma pesquisa para um romance inacabado.

Os promotores dizem que Crampton Brophy, cujo texto "How To Murder Your Husband" ainda está disponível online, enfrentava a ruína financeira antes da morte de seu marido, mas continuou pagando 10 seguros de vida diferentes.

No trabalho em questão, ela discute métodos e motivações para se livrar de um cônjuge indesejado, incluindo ganhos financeiros e o uso de uma arma de fogo, embora observe que as armas são "barulhentas, sujas e exigem alguma habilidade".

"Mas o que eu sei sobre assassinato é que cada um de nós o carrega dentro de si quando pressionado com força suficiente", dizia.

O julgamento, que começou no início de abril, está em andamento.

