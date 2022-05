Comunicado do Business Wire :Amazentis

A Amazentis, uma empresa derivada do Instituto Federal Suíço de Tecnologia (EPFL) pioneira em descobertas científicas em saúde e nutrição celular, anunciou hoje que a revista clínica e translacional revisada por pares Cell Reports Medicine publicou novos resultados clínicos mostrando os benefícios para a saúde muscular do microbioma intestinal pós-biótico Urolitina A. O declínio muscular associado à idade pode iniciar a partir dos 40 anos e atualmente não há intervenções eficazes para combatê-lo além do exercício.

Este estudo de marco mostrou que a ingestão diária de Urolitina A, Mitopure, da Amazentis, melhorou significativamente o esforço muscular em 12% após quatro meses. Estas descobertas validam ainda mais os benefícios do Mitopure para a saúde muscular e mitocondrial e mostram que é seguro e bem tolerado. O Mitopure atua ao apoiar a capacidade das células de renovar seus mecanismos de energia, as mitocôndrias, durante o processo de envelhecimento. Os músculos têm uma alta demanda de energia e há um número muito grande de mitocôndrias em células musculares.

Pesquisas anteriores mostraram que o Mitopure melhorou a resistência muscular, reduziu a inflamação e resultou em uma função mitocondrial mais saudável em idosos de 65 a 90 anos. Este novo teste duplo-cego controlado por placebo em adultos de meia idade de 40 a 64 anos (n = 88) foi realizado em Londres e Ontário, Canadá, após aprovações da Health Canada e de um IRB independente. Os participantes foram randomizados para receber suplementação diária com 500 mg, 1.000 mg de Mitopure ou placebo por 4 meses. Esforço muscular, testes de desempenho e biomarcadores de função mitocondrial saudável e inflamação em biópsias de músculo esquelético e plasma sanguíneo foram avaliados no estágio inicial, 2 meses e 4 meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Duas medidas de esforço muscular esquelético foram melhoradas nos grupos suplementados em comparação com o grupo placebo. O esforço muscular no músculo esquelético dos isquiotibiais aumentou significativamente nos grupos de 500 mg (+12%) e 1.000 mg (+9,8%). O esforço muscular durante a flexão dos joelhos também melhorou significativamente nas doses de 500 mg (+10,6%) e 1.000 mg (+10,5%)

-- Melhorias clinicamente significativas na resistência aeróbica (+ 10% no consumo de oxigênio de pico [VO2]), desempenho físico (+ 33 metros no teste de caminhada de 6 minutos) e produção de potência (+ 5%) foram observadas no grupo de 1.000 mg, embora não estatisticamente significativo

-- Os exames de sangue e biópsias mostraram uma melhoria significativa nos biomarcadores da função mitocondrial saudável e redução da inflamação

"Estes resultados são animadores, pois esta é a primeira demonstração humana de que a Urolitina A repara as mitocôndrias através da mitofagia e pode ser traduzida em benefícios fisiológicos significativos. Além disto, a melhoria no esforço e no desempenho do exercício ocorreu na ausência de quaisquer alterações na rotina de exercícios dos participantes", explicou Johan Auwerx, MD, PhD, coautor e professor do Instituto Federal Suíço de Tecnologia EPFL.

Esta é uma importante descoberta na pesquisa de longevidade e saúde muscular. O envelhecimento está associado a um declínio na função mitocondrial que pode levar à redução da capacidade de exercício, resistência e esforço muscular. A Urolitina A é o primeiro e único composto que demonstrou clinicamente melhorar a função muscular ao renovar as mitocôndrias mediante um potente mecanismo de controle de qualidade biológico chamado mitofagia. Ao ativar esta importante via biológica, o Mitopure promove o envelhecimento saudável e melhora a saúde e o desempenho muscular.

"Este estudo valida ainda mais o papel da saúde mitocondrial como um importante pilar da vitalidade e mostra que o Mitopure é um nutriente de primeira classe que afeta significativamente a saúde muscular. Estamos orgulhosos de oferecer esta forma proprietária de Urolitina A em nossa marca Timeline® e dentro dos produtos da Nestlé Health Science", disse Chris Rinsch, diretor executivo e cofundador da Amazentis. "Continuamos comprometidos em ser pioneiros em produtos clinicamente validados que otimizam a saúde celular com a missão de manter milhões de pessoas mais saudáveis durante mais tempo."

Além disto, a Amazentis também anunciou que o Dr. Eric Verdin se uniu ao conselho consultivo científico da Amazentis. O Dr. Verdin é presidente e diretor executivo do Instituto Buck de Pesquisa sobre o Envelhecimento e dedicou sua carreira ao estudo da longevidade com a meta de transformar todos em centenários saudáveis.

"O declínio mitocondrial é uma marca distintiva do envelhecimento e da má saúde metabólica. Este estudo é um importante marco e mostra que a Urolitina A pode ser um divisor de águas em nosso campo", disse o Dr. Eric Verdin.

Doi: 10.1016/j.xcrm.2022.100633

Sobre a AmazentisA Amazentis é uma empresa inovadora de ciências da vida que emprega as principais pesquisas e ciências clínicas da atualidade para desenvolver a próxima geração de produtos que visam a saúde mitocondrial para nutrição avançada. A Amazentis publicou anteriormente sua pesquisa sobre Urolitina A Mitopure? nas principais revistas científicas revisadas por pares, incluindo Nature Medicine(doi:10.1038/nm.4132), Nature Metabolism(doi: 10.1038/s42255-019-0073-4), JAMA Network Open (doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.44279) e European Journal of Clinical Nutrition (https://doi.org/10.1038/s41430-021-00950-1). A empresa tem uma parceria estratégica internacional com a Nestlé Health Science para expandir as aplicações de saúde do Mitopure? vinculadas à saúde mitocondrial e celular. Para mais informação sobre a Amazentis, acesse www.amazentis.com.

Sobre o Mitopure?Mitopure? é uma forma altamente pura de Urolitina A; um metabólito dietético bioativo que é produzido por bactérias intestinais após comer certos alimentos, como a romã, embora seja difícil para a maioria das pessoas obter o suficiente deste nutriente especializado apenas na comida. Foi demonstrado que o Mitopure? melhora a função mitocondrial estimulando a mitofagia, um processo pelo qual as mitocôndrias envelhecidas e danificadas são eliminadas da célula, abrindo caminho para o crescimento de mitocôndrias saudáveis. O Mitopure? foi revisado favoravelmente pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e considerado seguro após uma apresentação GRAS (geralmente reconhecido como seguro). O Mitopure? recebeu ampla avaliação pré-clínica e clínica para respaldar seu uso em seres humanos para suplementação nutricional. Para mais informações, acesse www.mitopure.com.

Sobre o Timeline®O Timeline® Nutrition é trazido a você pelos inventores do Mitopure?. Esta nova marca científica foi desenvolvida pela Amazentis na crença de que a pesquisa inflexível pode desbloquear uma nova classe de produtos nutricionais clinicamente validados para otimizar a saúde celular. Para mais informações, acesse www.timelinenutrition.com.

Links relacionadoshttps://www.timelinenutrition.com https://www.amazentis.com

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005665/pt/

Contato

Federico Luna Diretor de marketing da Amazentis [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags