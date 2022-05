Novela sobre futuro de Mbappé pode estar perto do fim

A novela sobre o futuro do atacante francês Kylian Mbappé, que parece estar entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, está "praticamente terminada", segundo o próprio jogador, que prometeu uma definição "bem antes" dos jogos da seleção da França em junho.

A concentração dos 'Bleus' para os quatro jogos de junho pela Liga das Nações está prevista para o dia 28 de maio, data na qual Mbappé já deverá ter anunciado sua decisão.

Nesse mesmo dia, o Real Madrid irá disputar a final da Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool no estádio de Saint-Denis, em Paris.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A novela teve um novo capítulo no domingo à noite, mas o destino do atacante ainda não ficou claro.

Pouco depois de receber o prêmio de melhor jogador do Campeonato Francês pelo terceiro ano consecutivo, em cerimônia da União Nacional dos Jogadores de Futebol Profissionais (UNFP), Mbappé voou até o Catar para se juntar aos companheiros de PSG, que está em uma excursão de dois dias no país.

"Não vai demorar", respondeu Mbappé na zona mista do evento. "Antes de ir para a seleção?", perguntaram-lhe. "Não, antes, antes, bem antes", repetiu o atacante.

O técnico da França, Didier Deschamps, que irá convocar na quinta-feira os jogadores para os jogos contra Dinamarca, Croácia e Áustria, não deve estar muito satisfeito com a indefinição sobre o futuro do atacante.

Em março, Mbappé inflamou a concentração da França depois de se recusar a participar de alguns anúncios publicitários da Federação Francesa.

O jogador repete constantemente que não gosta de ser o centro das atenções e, embora não rejeite seu status de estrela, prefere ter tudo decidido antes de voltar à seleção.

O jogo do próximo sábado contra o Metz, no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês, será seu último pelo PSG?

Mbappé quer ser pela quarta vez consecutiva o artilheiro da Ligue 1. No momento, ele lidera a artilharia com 25 gols, um a mais que Wissam Ben Yedder, do Monaco.

Os torcedores do PSG temem que ele aproveite essa ocasião para anunciar seu adeus. Mas o anúncio também pode ser de permanência.

Seja qual for sua decisão, todas as partes esperam saber o mais rápido possível qual será o seu destino.

O PSG tem muito a perder com a saída de Mbappé, seja esportivamente, financeiramente - ao fim de seu contrato, daqui a um mês e meio, ele pode deixar o clube sem render nenhuma compensação econômica - e simbolicamente, porque os proprietários cataris veriam sua estrela vestindo outra camisa antes da Copa do Mundo organizada em seu país.

Mas se ele decidir mudar de ares, Madri seria seu único destino? O Liverpool, onde não é certo que Mohamed Salah e Sadio Mané continuarão na próxima temporada, ou o Bayern de Munique, que perderá Robert Lewandowski, são ricos e ambiciosos o suficiente para tentar contratá-lo.

Seria um roteiro totalmente inesperado para o final desta longa novela...

eba/jta/bde/iga/cb

Tags