Forças ucranianos retomam terreno no nordeste do país, mas situação segue instável

As forças da Ucrânia no nordeste do país, na região de Kharkiv, retomaram território na fronteira com a Rússia, segundo o governador local, Oleh Sinegubov. Enquanto isso, as forças russas continuavam a atacar cidades em Donbass e realizaram um raro ataque com míssil no oeste ucraniano.

Sinegubov disse nesta segunda-feira, 16, que, mesmo que a Ucrânia retome território tomado pela Rússia nos últimos meses, a situação regional segue muito instável. Ele advertiu os civis para que não sejam complacentes, acrescentando que a Rússia está concentrada em seus esforços para manter posições e prepara uma ofensiva na região de Izyum.

As forças russas realizaram ataques em ao menos dois distritos da região nesta segunda-feira, segundo Sinegubov. A Rússia causou na região de Kharkiv uma das piores devastações na Europa desde a Segunda Guerra. A cidade de mesmo nome, a segunda mais populosa da Ucrânia, enfrenta muita destruição, com edifícios derrubados, ruas destruídas e carros incendiados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags