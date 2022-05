Djokovic segue no topo do ranking da ATP; Thiago Monteiro volta ao Top 100

O sérvio Novak Djokovic, que ontem foi campeão do Masters 1000 de Roma, continua na liderança do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira.

Vice-campeão em Roma, o grego Stefanos Tsitsipas subiu da quinta para a carta colocação, ultrapassando o espanhol Rafael Nadal, que foi eliminado nas oitavas.

Outra mudança importante foi a entrada no Top 10 do norueguês Casper Ruud, semifinalista do torneio, que subiu duas posições e agora é o oitavo do ranking.

Com isso, a décima posição passa a ser do italiano Mario Berrettini, que no final de março passou por cirurgia na mão direita e está fora do torneio de Roland Garros.

Número 101 no ranking da semana passada, o brasileiro Thiago Monteiro subiu uma posição e está de volta ao Top 100 depois de três meses. Ele estreia amanhã na fase qualificatória do Grand Slam da França contra o americano Tennys Sandgren.

-- Ranking da ATP publicado neste segunda-feira:

1. Novak Djokovic (SRV) 8.660 puntos

2. Daniil Medvedev (RUS) 7.990

3. Alexander Zverev (ALE) 7.200

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.170 (+1)

5. Rafael Nadal (ESP) 5.525 (-1)

6. Carlos Alcaraz (ESP) 4.770

7. Andrey Rublev (RUS) 3.945

8. Casper Ruud (NOR) 3.940 (+2)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.850

10. Matteo Berrettini (ITA) 3.805 (-2)

11. Cameron Norrie (GBR) 3.355

12. Jannik Sinner (ITA) 3.195 (+1)

13. Hubert Hurkacz (POL) 3.095 (-1)

14. Taylor Fritz (EUA) 2.920

15. Denis Shapovalov (CAN) 2.671 (+1)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2.505 (-1)

17. Pablo Carreño Busta (ESP) 2.135 (+1)

18. Reilly Opelka (EUA) 2.090 (-1)

19. Roberto Bautista (ESP) 1.903

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1.785

...

100. Thiago Monteiro (BRA) 651 (+1)

