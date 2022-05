Comunicado do Business Wire :MetaAge

MetaAge, uma plataforma do metaverso com base no blockchain da Solana, atraiu quase um US$ 1 milhão em investimentos de estágio inicial, disseram os gerentes de projeto esta semana. Atualmente em desenvolvimento na Turquia, a plataforma acabou de entrar em sua fase alfa, durante a qual planeja trabalhar em estreita colaboração com 50 projetos globais de NFT.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005503/pt/

MetaAge is an augmented-reality platform where users can do practically everything they do in real life - from socializing and playing games to buying property and generating revenue. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Planejamos expandir globalmente em um tempo relativamente curto", disse Mustafa Ekinci, criador e cofundador da MetaAge. "A plataforma já gerou um interesse internacional significativo", acrescenta ele, observando que sua comunidade Discord em rápido crescimento inclui agora mais de 10.000 pessoas do mundo inteiro, enquanto também tem 4.000 pessoas na lista de permissões.

"Um mundo virtual para si mesmo"

A MetaAge é uma plataforma de realidade aumentada onde os usuários podem fazer praticamente tudo o que fazem na vida real - desde socializar e jogar até comprar propriedades e gerar receita. "Aberta a todos, a MetaAge promete aos usuários uma experiência online praticamente ilimitada", disse Ekinci.

A plataforma eventualmente apresentará a sua própria moeda - a $AGE - com a qual os usuários podem adquirir bens e investir em imóveis virtuais. Em 25 de maio, a MetaAge oferecerá os primeiros 5.000 terrenos a um preço unitário de 2 Solanas.

Após a fase final do projeto, os usuários serão capazes de descobrir a MetaAge usando fones de ouvido de realidade virtual e outros tipos de tecnologia VR vestíveis. "Estamos agora no processo de desenvolvimento da tecnologia, cuja transição completa está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2023", disse Ekinci.

"A plataforma é um mundo virtual em si", acrescenta ele, "onde os usuários podem sair com amigos - e conhecer novos - em clubes, parques, galerias de arte NFT e vários outros locais de entretenimento virtual."

"Reinvenção da Internet"

No início deste ano, o Citigroup previu que a economia do Metaverse crescerá entre US$ 8 trilhões e US$ 13 trilhões até 2030. De acordo com Ekinci, o mundo empresarial "está acompanhando a tecnologia do metaverso bem de perto".

Trem Global, uma empresa de investimentos MetaAge com sede em Istambul, utilizou recentemente a nova plataforma MetaAge para realizar sua primeira reunião no metaverso.

Estamos muito felizes com o potencial ilimitado da tecnologia Web 3.0", disse Ekinci, "que representa a reinvenção da Internet."

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005503/pt/

Contato

Mustafa Ekinci [email protected] +90 507 474 11 05

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags