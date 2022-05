Comunicado do Business Wire :King Abdullah University of Science and Technology

A Universidade de Ciência e Tecnologia King Abdullah (KAUST) encerrou recentemente o 'Destination Deep Tech', um programa saudita que aciona startups globais de ponta para o Reino para desenvolver inovações tecnológicas profundas. As startups internacionais - CeEntek, Hopu, Insignes-Labs, Pasqal e Proteinea - foram escolhidos para experimentar o programa de três meses como resultado de sua expansão de tecnologia altamente avançada na região MENA.

The founders of the 5 international startups CeEntek, Hopu, Insignes-Labs, Pasqal, and Proteinea at KAUST (Photo: AETOSWire)

"A KAUST é o coração da Deep Tech da economia saudita e, portanto, temos o prazer de receber essas talentosas startups internacionais na KAUST e no Reino como parte da Destination Deep Tech", disse o Dr. Kevin Cullen, vice-presidente da KAUST Innovation.

A Pasqal, da França, é uma startup europeia líder em computação quântica que fornece uma solução completa de hardware a aplicativos. Seu objetivo é trazer a vantagem quântica mais rapidamente para os usuários finais. A Pasqal assinou recentemente um memorando de entendimento com a Aramco e atualmente procura estabelecer uma presença comercial na região.

A Insignes-Labs, da Polônia, desenvolve aditivos antimicrobianos para proteger uma ampla gama de materiais de microrganismos como bactérias, algas, fungos e mofos. A empresa está atualmente executando um programa piloto com a startup KAUST Red Sea Farms enquanto se candidata a um Fundo de Aceleração de Impacto de Transferência de Tecnologia KAUST para colaborar ainda mais com a Universidade e levar o produto ao mercado.

A Proteinia, do Egito, é uma tecnologia de plataforma que aproveita o poder da IA, modelos de aprendizado profundo e automação biológica para design e produção de proteínas. Ao acelerar a comercialização dos principais produtos proteicos otimizados, a Proteinia visa atender às áreas de saúde humana, indústrias de aquicultura e tecnologias alimentares sustentáveis.

A CeEntek, de Cingapura, fornece Concreto de Ultra Alto Desempenho para aumentar a sustentabilidade e a eficiência dos projetos de construção. Seu processo de fabricação inovador permite soluções de concreto UHPC 2.0? em uma ampla gama de mercados e aplicações.

A Hopu, da Espanha, fornece dispositivos e sensores IoT baseados em IA para a Indústria 4.0 e Cidades Inteligentes, abrangendo monitoramento da qualidade do ar, ruído, medição de energia e muito mais. A empresa está implantando seus sensores de qualidade do ar na rede KAUST por meio de uma colaboração com os acadêmicos da KAUST e KAUST Smart.

The Next Web (TNW) é a equipe por trás da Destination Deep Tech. Ela ajuda corporações e governos a inovar junto com o ecossistema de startups e garantiu que os melhores talentos fossem recrutados para o programa.

