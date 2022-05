Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), o mais novo operador logístico de armazenagem a frio da América Latina e o de crescimento mais rápido, anunciou hoje a aquisição da Bodegas Frías, a maior empresa do setor da Guatemala. Essa incorporação marca a entrada da Emergent Cold LatAm na Guatemala, a maior economia da América Central, com papel importante no comércio global de alimentos. Também representa o primeiro de vários investimentos planejados pela Emergent Cold LatAm nesse importante mercado estratégico.

Fundada em 2006, a Bodegas Frías é líder de mercado na Guatemala e opera três instalações em Palín, Villa Nueva e Xela (Quetzaltenango), com capacidade total de quase 20.000 posições de paletes e áreas adicionais para expansão. Suas instalações estão estrategicamente localizadas nas principais regiões metropolitanas do país, para oferecer soluções abrangentes de armazenamento e logística, incluindo serviços complementares para a cadeia de frio.

Essa é a mais recente de uma série de aquisições da Emergent Cold LatAm na América Latina. Em abril, a empresa havia anunciado seu primeiro investimento na Colômbia, com a incorporação da Frigorífico Metropolitano (Frigometro), e logo em seguida adquiriu a Polo Logístico de Frío, no Uruguai. Com a adição da Bodegas Frías, a Emergent Cold LatAm agora está presente em nove países da região, incluindo as novas construções em andamento na República Dominicana, no Equador e no Peru.

"Estamos entusiasmados em receber a equipe da Bodegas Frías em nossa rede de frigoríficos, a de mais rápido crescimento na região", disse Neal Rider, CEO da Emergent Cold LatAm. "A Guatemala é uma parte importante de nossa estratégia de investimento na América Central, por seu crescente consumo doméstico e seu papel no comércio global, e estamos particularmente satisfeitos em entrar no mercado com a líder do setor no país. Quero felicitar a equipe da Bodegas Frías pelo grande sucesso obtido nesse mercado. Também gostaria de reconhecer e agradecer aos nossos parceiros do Losa Group, que nos apoiaram durante todo esse processo."

"Vemos uma oportunidade gigante na Guatemala", afirmou David Palfenier, presidente da Emergent Cold LatAm. "Há uma forte demanda dos nossos clientes, o que nos levará a investir e desenvolver a crescente rede de distribuição da Guatemala e melhorar a conectividade com Puerto Barrios e Santo Tomás. Bodegas Frías é o investimento perfeito para os nossos ambiciosos planos de crescimento na região."

No processo de aquisição, a Emergent Cold LatAm contou com a consultoria financeira da 44 Capital Finanças Corporativas e com a consultoria jurídica da BLP.

A Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construindo uma rede de armazenamento a frio da mais alta qualidade, para fornecer soluções logísticas integradas e completas com temperatura controlada a clientes de toda a América Latina. A empresa foi fundada para suprir a necessidade de soluções modernas na cadeia de frio e atender às crescentes demandas dos clientes no comércio doméstico e global.

