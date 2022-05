Casa Branca reforça que apoiará decisão de Finlândia e Suécia sobre adesão à Otan

A Casa Branca reiterou, nesta segunda-feira, que irá apoiar os pedidos pela Finlândia e Suécia de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assim que a solicitação for feita formalmente. "Acreditamos na política de portas abertas da Otan e do poder de cada país decidir", frisou a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre.

Esta foi a primeira coletiva à imprensa de Jean-Pierre no cargo, após a saída de Jen Psaki. Em um discurso inicial, antes das perguntas de jornalistas, a secretária de imprensa agradeceu pela oportunidade. "Eu sou uma mulher negra, gay e imigrante, a primeira com todas essas três características a ocupar essa posição".

