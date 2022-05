Sevilla empata com Atlético de Madrid e garante vaga na Champions

O Sevilla empatou fora de casa em 1 a 1com o Atlético de Madrid neste domingo, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, e conseguiu o ponto que precisava para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Jogando em seu estádio, o time 'colchonero' saiu na frente aos 30 do primeiro tempo com gol do uruguaio José María Ginénez.

Na reta final da partida, Youssef En Nesyri fez o gol do empate com sabor de vitória para o Sevilla, que agora vai para a última rodada com o dever cumprido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo marcou a despedida de Luis Suárez do Atlético de Madrid, que não renovará o contrato do atacante uruguaio, como anunciou pouco antes do início da partida.

A grande vítima do gol de Nesyri foi o Betis, que apesar de derrotar hoje o Granada por 2 a 0, não tem mais chances de se classificar para a Champions.

Por outro lado, o time já está garantido na Liga Europa, junto com a Real Sociedad, que jogando fora de casa conseguiu uma virada decisiva por 2 a 1 sobre o Villarreal.

Com este resultado, o 'Submarino Amarelo' vai à última rodada precisando vencer para confirmar sua vaga na Liga Conferência, já que tem apenas um ponto de vantagem sobre o Athletic Bilbao, que neste domingo venceu o Osasuna por 2 a 0.

Na parte de baixo da tabela, o Alavés teve seu rebaixamento confirmado ao perder por 3 a 1 para o Levante, cuja queda já tinha sido decretada na derrota por 6 a 0 na última quinta-feira para o campeão Real Madrid.

Em 18º, o Cádiz empatou em 1 a 1 com o líder do campeonato e manteve as chances de permanecer na elite do futebol espanhol ao ficar com os mesmos 36 pontos do Mallorca, que bateu o Rayo Vallecano em casa por 2 a 1.

O Granada, com 37 pontos, é outra equipe que ainda corre risco de rebaixamento na última rodada.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sábado:

Espanyol - Valencia 1 - 1

- Domingo:

Atlético de Madrid - Sevilla 1 - 1

Celta Vigo - Elche 1 - 0

Athletic Bilbao - Osasuna 2 - 0

Levante - Alavés 3 - 1

Getafe - Barcelona 0 - 0

Cádiz - Real Madrid 1 - 1

Betis - Granada 2 - 0

Villarreal - Real Sociedad 1 - 2

Mallorca - Rayo Vallecano 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 85 37 26 7 4 80 31 49

2. Barcelona 73 37 21 10 6 68 36 32

3. Atlético de Madrid 68 37 20 8 9 63 42 21

4. Sevilla 67 37 17 16 4 52 30 22

5. Betis 64 37 19 7 11 62 40 22

6. Real Sociedad 62 37 17 11 9 39 35 4

7. Villarreal 56 37 15 11 11 61 37 24

8. Athletic Bilbao 55 37 14 13 10 43 35 8

9. Osasuna 47 37 12 11 14 37 49 -12

10. Celta Vigo 46 37 12 10 15 43 41 2

11. Valencia 45 37 10 15 12 46 53 -7

12. Rayo Vallecano 42 37 11 9 17 37 46 -9

13. Espanyol 41 37 10 11 16 40 53 -13

14. Getafe 39 37 8 15 14 32 38 -6

15. Elche 39 37 10 9 18 37 51 -14

16. Granada 37 37 8 13 16 44 61 -17

17. Mallorca 36 37 9 9 19 34 63 -29

18. Cádiz 36 37 7 15 15 34 51 -17

19. Levante 32 37 7 11 19 47 74 -27

20. Alavés 31 37 8 7 22 31 64 -33

./bds/dam/iga/cb

Tags