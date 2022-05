Inter vence Cagliari e adia decisão do Campeonato Italiano para última rodada

A Inter de Milão venceu o Cagliari fora de casa neste domingo por 3 a 1 e adiou a decisão do Campeonato Italiano para a última rodada.

Os 'nerazzurri' abriram o placar aos 25 minutos de jogo com Matteo Darmian de cabeça, em lance que o Cagliari reclamou de falta no lateral Charalampos Lykogiannis na disputa pelo alto.

No segundo tempo, a Inter ampliou aos seis minutos com o argentino Lautaro Martínez batendo cruzado no canto direito do goleiro do Cagliari.

Dois minutos depois, os donos da casa diminuíram com um belo chute de fora da área de Lykogiannis, mas aos 39 Lautaro Martínez fez o terceiro e sacramentou a vitória interista.

Com este resultado, a Inter de Milão se mantém com dois pontos atrás do líder Milan. Para serem campeões, os 'nerazzurri' precisam vencer a Sampdoria na última rodada e torcer por uma derrota do arquirrival.

Mais cedo, o Milan deu um grande passo para ficar com o 'Scudetto' ao vencer a Atalanta por 2 a 0 no estádio San Siro.

Os 'rossoneri' chegaram à vitória com os gols no segundo tempo do português Rafael Leão e do francês Théo Hernandes.

Para ficar com o título, o Milan precisa apenas de um empate no próximo fim de semana contra o Sassuolo, 11º colocado na tabela.

Em outro jogo do dia, o Napoli venceu o Genoa em casa por 3 a 0 e garantiu pelo menos a terceira colocação no campeonato.

Os gols da vitória napolitana foram marcados por Victor Osimhen, Lorenzo Insigne e Stanislav Lobotka.

O jogo marcou a despedida do estádio Diego Armando Maradona para o atacante Insigne, que depois de dez anos no Napoli irá defender o Toronto FC na próxima temporada.

Também hoje, o Sassuolo venceu fora de casa o Bologna por 3 a 1, em partida que não havia nada em disputa para ambas as equipes, que estão no meio da tabela.

Jogos da 37ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Empoli - Salernitana 1 - 1

Hellas Verona - Torino 0 - 1

Udinese - Spezia 2 - 3

Roma - Unione Venezia 1 - 1

- Domingo:

Bologna - Sassuolo 1 - 3

Napoli - Genoa 3 - 0

Milan - Atalanta 2 - 0

Cagliari - Inter 1 - 3

- Segunda-feira:

(13h30) Sampdoria - Fiorentina

(15h45) Juventus - Lazio

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 83 37 25 8 4 66 31 35

2. Inter 81 37 24 9 4 81 32 49

3. Napoli 76 37 23 7 7 71 31 40

4. Juventus 69 36 20 9 7 55 33 22

5. Lazio 62 36 18 8 10 72 53 19

6. Roma 60 37 17 9 11 56 43 13

7. Fiorentina 59 36 18 5 13 56 47 9

8. Atalanta 59 37 16 11 10 65 47 18

9. Hellas Verona 52 37 14 10 13 62 56 6

10. Torino 50 37 13 11 13 46 38 8

11. Sassuolo 50 37 13 11 13 64 63 1

12. Udinese 44 37 10 14 13 57 58 -1

13. Bologna 43 37 11 10 16 43 55 -12

14. Empoli 38 37 9 11 17 49 70 -21

15. Spezia 36 37 10 6 21 41 68 -27

16. Sampdoria 33 36 9 6 21 42 59 -17

17. Salernitana 31 37 7 10 20 33 74 -41

18. Cagliari 29 37 6 11 20 34 68 -34

19. Genoa 28 37 4 16 17 27 59 -32

20. Unione Venezia 26 37 6 8 23 34 69 -35

alu-bvo/dam/iga/cb

