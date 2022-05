Honduras anuncia captura de chefe do tráfico e morte de seu filho, procurados pelos EUA

A Polícia de Honduras anunciou neste domingo (15) a captura de Herlinda Bobadilla, do clã de supostos narcotraficantes Montes Bobadilla, em uma operação onde seu filho Tito morreu e outros três membros foram capturados, na mira dos Estados Unidos.

"Em um intenso confronto entre a polícia hondurenha e traficantes de drogas nas montanhas de Colón (nordeste, Caribe), Herlinda Bobadilla e outras três pessoas foram presas. Tito Montes morreu. Este governo está totalmente comprometido com a luta frontal contra o narcotráfico", disse o diretor-geral da polícia, Gustavo Sánchez, que não identificou os outros capturados.

Os Estados Unidos estão buscando a extradição dos suspeitos e ofereceram recompensas individuais de US$ 5 milhões por informações que levassem à captura de Herlinda e seus dois filhos, informou na semana passada o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Esse clã fornece, transporta e distribui drogas, além de lavar os lucros ilícitos obtidos com o tráfico em toda a América Central, México e Estados Unidos, segundo Washington.

Desde que, em 2017, o terceiro filho de Herlinda, Noé Montes Bobadilla - condenado a 37 anos de prisão por narcotráfico -, foi preso e extraditado, sua mãe e seus dois irmãos Tito Montes Bobadilla e Juan Carlos Montes Bobadilla têm desempenhado um maior "papel de liderança" no organização, acrescentou.

A ação americana faz paz parte dos esforços do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "para combater os efeitos desestabilizadores do crime transnacional na América Central", afirmou Price.

Para os procuradores americanos, a penetração do tráfico de drogas nas mais altas esferas do poder transformou Honduras em um "narco-Estado". Xiomara Castro, que assumiu a presidência do país em janeiro, se comprometeu a combater o tráfico e recebeu apoio dos EUA.

