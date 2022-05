RB Leipzig consegue vaga na Champions; Arminia Bielefeld é rebaixado

Na 34ª e última rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig confirmou sua classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa ao empatar em 1 a 1 com o Arminia Bielefeld, que acabou rebaixado para a segunda divisão.

O Leipzig chegou à última rodada na quarta colocação com uma diferença de dois pontos sobre o Freiburg, que perdeu por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen, outro classificado para a Champions.

Já o Arminia Bielefeld tinha chances remotas de se salvar da queda. Para continuar na primeira divisão, o time precisava golear o Leipzig e torcer para que o Stuttgart perdesse por uma larga margem de gols para o Colônia.

O Stuttgart não só não perdeu, como conseguiu vencer por 2 a 1 graças a um gol nos acréscimos de Wataru Endu e também se livrou do playoff do rebaixamento, que será disputado pelo Hertha Berlim, derrotado pelo vice-campeão Borussia Dortmund por 2 a 1.

Neste jogo, Erling Haaland marcou de pênalti seu último gol pelo Dortmund, depois de o Manchester City anunciar um acordo com o clube alemão para a contratação do atacante norueguês.

Por sua vez, Robert Lewandowski fez seu 35º gol no campeonato no empate do Bayern de Munique em 2 a 2 com o Wolfsburg.

Em outro jogo da rodada, o Union Berlin encerrou sua grande temporada com uma vitória por 3 a 2 sobre o Bochum e conseguiu uma vaga na próxima Liga Europa.

-- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sábado:

Augsburg - Greuther Furth 2 - 1

Arminia Bielefeld - RB Leipzig 1 - 1

Borussia Dortmund - Hertha Berlim 2 - 1

Wolfsburg - Bayern de Munique 2 - 2

Bayer Leverkusen - Freiburg 2 - 1

Union Berlin - Bochum 3 - 2

B. Moenchengladbach - Hoffenheim 5 - 1

Stuttgart - Colônia 2 - 1

Mainz - Eintracht Frankfurt 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 77 34 24 5 5 97 37 60

2. Borussia Dortmund 69 34 22 3 9 85 52 33

3. Bayer Leverkusen 64 34 19 7 8 80 47 33

4. RB Leipzig 58 34 17 7 10 72 37 35

5. Union Berlin 57 34 16 9 9 50 44 6

6. Freiburg 55 34 15 10 9 58 46 12

7. Colônia 52 34 14 10 10 52 49 3

8. Mainz 46 34 13 7 14 50 45 5

9. Hoffenheim 46 34 13 7 14 58 60 -2

10. B. Moenchengladbach 45 34 12 9 13 54 61 -7

11. Eintracht Frankfurt 42 34 10 12 12 45 49 -4

12. Wolfsburg 42 34 12 6 16 43 54 -11

13. Bochum 42 34 12 6 16 38 52 -14

14. Augsburg 38 34 10 8 16 39 56 -17

15. Stuttgart 33 34 7 12 15 41 59 -18

16. Hertha Berlim 33 34 9 6 19 37 71 -34

17. Arminia Bielefeld 28 34 5 13 16 27 53 -26

18. Greuther Furth 18 34 3 9 22 28 82 -54

