Ons Jabeur e Iga Swiatek farão a final do WTA 1000 de Roma

A tunisiana Ons Jabeur, número sete do mundo, derrotou neste sábado a russa Daria Kasatkina e garantiu vaga na final do WTA 1000 de Roma, na qual enfrentará amanhã a líder do ranking feminino e atual campeã do torneio, a polonesa Iga Swiatek.

Para chegar a sua segunda final em oito dias, depois de ter sido campeão em Madri no último fim de semana, Jabeur teve que salvar um match point contra Kasatkina antes de fechar o jogo em 2 sets a 1 (6-4, 1-6 e 7-5), em quase duas horas de partida.

Já Swiatek conseguiu sua vaga na final com uma vitória mais tranquila, sua 27ª consecutiva na temporada, sobre a bielorrussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0 (6-2 e 6-1).

A polonesa, de 20 anos e grande favorita para o torneio de Roland Garros, tentará em Roma seu quinto título consecutivo, depois de vencer em Doha, Indian Wells, Miami e Stuttgart.

