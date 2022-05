Olympique perde para Rennes e Monaco assume vice-liderança do Campeonato Francês

O Olympique de Marselha foi derrotado neste sábado fora de casa para o Rennes por 2 a 0 e perdeu a vice-liderança do Campeonato Francês para o Monaco, que venceu o Brest por 4 a 2.

Com a derrota, o Olympique não depende mais de si para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões da Europa e fica na terceira colocação da Ligue 1, que o leva para a fase prévia da competição continental.

Benjamin Bourigeaud e Lovro Majer fizeram no primeiro tempo os gols da vitória do Rennes, que manteve a vantagem na segunda etapa sobre o time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Monaco, que começou perdendo por 2 a 0 depois dos gols de Jean-Kévin Duverne e Youcef Belaïli, contou com um 'hat-trick' do goleador Wissam Ben Yedder para reverter o resultado.

Antes do apito final Kevin Volland fez o quarto para fechar o placar e garantir a vitória do time do principado.

O Strasbourg venceu o Clermont-Ferrand por 1 a 0 e chegou a 63 pontos em quinto na tabela, posição que dá vaga na próxima Liga Conferência.

Com a mesma pontuação está o Nice, que hoje foi derrotado por 3 a 1 em casa para o Lille, em um jogo que teve um minuto de aplausos à memória do atacante argentino Emiliano Sala, que morreu em 2019 em um acidente de avião.

Na última quarta-feira, contra o Saint-Étienne, alguns torcedores do Nice lançaram um cântico ofensivo contra Sala, que foi jogador do Nantes, campeão da Copa da França no sábado passado em cima do time rubro-negro.

Na luta contra o rebaixamento, o Metz conseguiu sair da zona da degola e agora ocupa a 18ª colocação, que o leva para o playoff de permanência, depois de vencer por 1 a 0 o Angers.

O Saint-Étienne, que perdeu por 2 a 1 em casa para o Reims, é o vice-lanterna com os mesmos 31 pontos do Metz, mas com menor saldo de gols.

Quem está praticamente rebaixado é o lanterna Bordeaux, que empatou em casa sem gols com o Lorient, resultado que valeu a permanência na primeira divisão para os visitantes.

Observando tudo do topo da tabela, o campeão Paris Saint-Germain visitou o Monpellier e goleou por 4 a 0, com dois gols de Lionel Messi, um de Di María e um de Mbappé, que também deu duas assistências.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Francês:

- Sábado:

Bordeaux - Lorient 0 - 0

Monaco - Brest 4 - 2

Troyes - Lens 1 - 3

Strasbourg - Clermont-Ferrand 1 - 0

Saint-Étienne - Reims 1 - 2

Rennes - Olympique de Marselha 2 - 0

Nice - Lille 1 - 3

Montpellier - PSG 0 - 4

Metz - Angers 1 - 0

Lyon - Nantes 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 83 37 25 8 4 85 36 49

2. Monaco 68 37 20 8 9 63 38 25

3. Olympique de Marselha 68 37 20 8 9 59 38 21

4. Rennes 65 37 20 5 12 80 38 42

5. Strasbourg 63 37 17 12 8 60 39 21

6. Nice 63 37 19 7 11 49 34 15

7. Lens 61 37 17 10 10 60 46 14

8. Lyon 58 37 16 11 10 64 50 14

9. Nantes 54 37 15 9 13 54 47 7

10. Lille 54 37 14 12 11 46 46 0

11. Brest 48 37 13 9 15 47 53 -6

12. Reims 46 37 11 13 13 41 41 0

13. Montpellier 43 37 12 7 18 49 59 -10

14. Angers 38 37 9 11 17 42 55 -13

15. Troyes 37 37 9 10 18 36 52 -16

16. Clermont-Ferrand 36 37 9 9 19 37 67 -30

17. Lorient 35 37 8 11 18 34 62 -28

18. Metz 31 37 6 13 18 35 64 -29

19. Saint-Étienne 31 37 7 10 20 41 76 -35

20. Bordeaux 28 37 5 13 19 48 89 -41

bds/dam/iga/cb

Tags