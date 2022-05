Lewandowski confirma desejo de deixar Bayern e defender outro clube na próxima temporada

Depois do última rodada do Campeonato Alemão, o atacante polonês Robert Lewandowski confirmou neste sábado que deseja sair do Bayern de Munique e defender outro clube na próxima temporada.

"Posso confirmar que informei a Hasan Salihamidzic (diretor esportivo do Bayern). Creio que as duas partes têm que pensar no futuro e buscar a melhor solução", disse Lewandowski ao canal Sky, em resposta a uma pergunta sobre se pretende deixar o clube bávaro, no qual joga desde 2014.

