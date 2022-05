Espanyol e Valencia empatam em 1 a 1 pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol

Espanyol e Valencia empataram neste sábado em 1 a 1 no jogo que abriu a 37ª rodada do Campeonato Espanhol, no único duelo que não tinha nada em disputa para nenhum dos times.

Jogando fora de casa, o Valencia saiu na frente com gol do uruguaio Maxi Gómez aos 37 da primeira etapa, mas antes do intervalo Raúl de Tomás deixou tudo igual.

O Espanyol, que ontem demitiu o treinador Vicente Moreno e hoje foi comandado por Luis Blanco, já tinha a permanência na primeira divisão garantida, enquanto o time valenciano não tinha mais chances de conseguir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

No domingo, nove jogos completam a rodada de LaLiga, com confrontos que podem definir os rebaixados e os classificados para pelo menos a Liga Europa.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sábado:

Espanyol - Valencia 1 - 1

- Domingo:

(14h30) Atlético de Madrid - Sevilla

Celta Vigo - Elche

Athletic Bilbao - Osasuna

Levante - Alavés

Getafe - Barcelona

Cádiz - Real Madrid

Betis - Granada

Villarreal - Real Sociedad

Mallorca - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 84 36 26 6 4 79 30 49

2. Barcelona 72 36 21 9 6 68 36 32

3. Atlético de Madrid 67 36 20 7 9 62 41 21

4. Sevilla 66 36 17 15 4 51 29 22

5. Betis 61 36 18 7 11 60 40 20

6. Real Sociedad 59 36 16 11 9 37 34 3

7. Villarreal 56 36 15 11 10 60 35 25

8. Athletic Bilbao 52 36 13 13 10 41 35 6

9. Osasuna 47 36 12 11 13 37 47 -10

10. Valencia 45 37 10 15 12 46 53 -7

11. Celta Vigo 43 36 11 10 15 42 41 1

12. Rayo Vallecano 42 36 11 9 16 36 44 -8

13. Espanyol 41 37 10 11 16 40 53 -13

14. Elche 39 36 10 9 17 37 50 -13

15. Getafe 38 36 8 14 14 32 38 -6

16. Granada 37 36 8 13 15 44 59 -15

17. Cádiz 35 36 7 14 15 33 50 -17

18. Mallorca 33 36 8 9 19 32 62 -30

19. Alavés 31 36 8 7 21 30 61 -31

20. Levante 29 36 6 11 19 44 73 -29

