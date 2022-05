PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: G7 expressa apoio à Ucrânia "até a vitória" contra a Rússia

ISRAEL PALESTINOS IMPRENSA: Funeral da jornalista palestina Shireen Abu Akleh em Jerusalém

COREIA NORTE PANDEMIA: Coreia do Norte anuncia primeira morte por covid

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

WANGELS:

G7 unido para apoiar Ucrânia "até a vitória"

Os ministros das Relações Exteriores do G7 expressaram nesta sexta-feira (13) apoio à Ucrânia "até a vitória" contra a Rússia, ao mesmo tempo que a União Europeia anunciou um ajuda adicional de 500 milhões de euros (520 milhões de dólares) a Kiev.

(Ucrânia conflito Rússia G7 guerra política diplomacia, Prev, 900 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

ESTOCOLMO:

Relatório pavimenta caminho da adesão da Suécia à Otan

Um relatório oficial sueco sobre as vantagens de uma adesão à Otan pavimentou o caminho, nesta sexta-feira (13), para uma candidatura do país nórdico, que pode se concretizar em questão de dias, assim como a da Finlândia.

(Suécia Finlândia Otan Rússia Ucrânia guerra conflitos política, Ângulo, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

MOSCOU:

Rússia cortará fornecimento de eletricidade à Finlândia a partir de sábado

A Rússia vai suspender o fornecimento de eletricidade à Finlândia neste sábado (14) - anunciou a empresa importadora, em um momento de crescente tensão bilateral, devido à aproximação do país nórdico da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na esteira da ofensiva russa na Ucrânia.

(Rússia Finlândia Otan guerra Ucrânia energia, acompanhamento)

KIEV:

Em plena guerra, ministro ucraniano das Finanças já pensa na reconstrução

Embora a guerra continue destruindo a Ucrânia, seu ministro das Finanças diz que vê os "primeiros sinais" de recuperação econômica e aponta para a reconstrução do país, em entrevista à AFP.

(Ucrânia conflito Rússia finanças economia, Entrevista, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

KIEV:

Melhor morto que em cativeiro, o triste consolo da mãe de soldado que morreu em Azovstal

Durante mais de dois meses, Iryna Yegorchenko rezou para que seu filho Artiom, um dos soldados ucranianos que defendiam a grande siderúrgica Azovstal de Mariupol, último reduto de resistência cercado pelas forças russas, escapasse ileso da guerra. Mas na quarta-feira, a notícia de sua morte chegou como um raio.

(Ucrânia conflito Rússia guerra sociedade violência, Reportagem, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Problemas no transporte de gás russo para a Europa têm efeitos limitados, mas preocupantes

Os problemas no transporte de gás russo para a União Europeia não têm, por hora, consequências importantes, mas levantam a urgência de procurar alternativas e obrigam a questionar as intenções tanto da Rússia, como da Ucrânia.

(Europa Rússia Ucrânia guerra energia economia, Quadro, 580 palavras, já transmitida)

FÁTIMA:

Peregrinos e refugiados rezam em Fátima pela paz na Ucrânia

Com lágrimas nos olhos, Nellya Chernishenko, refugiada ucraniana em Portugal, se uniu a dezenas de milhares de peregrinos congregados nestas quinta e sexta-feiras no santuário católico de Fátima para rezar pela paz na Ucrânia.

(Fátima Portugal Ucrânia guerra religião sociedade, Reportagem, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

MOSCOU:

Região separatista da Geórgia fará referendo em julho para se unir à Rússia

As autoridades da região separatista georgiana pró-russa da Ossétia do Sul anunciaram nesta sexta-feira que organizarão um referendo em 17 de julho sobre sua integração à Rússia.

(Rússia Geórgia OssétiaSul separatistas política referendo, acompanhamento)

=== ISRAEL PALESTINOS IMPRENSA ===

JERUSALÉM:

Tensão marca funeral de jornalista da Al Jazeera em Jerusalém

Uma igreja de Jerusalém recebe nesta sexta-feira (13) o funeral da jornalista palestina-americana Shireen Abu Akleh, que morreu na quarta-feira ao ser atingida por um tiro na cabeça durante uma operação militar israelense na Cisjordânia.

(Palestinos Israel imprensa televisão conflito, Prev, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

JERUSALÉM:

Investigação preliminar israelense não consegue determinar quem disparou contra jornalista palestina

O Exército israelense declarou nesta sexta-feira (13) que, após uma investigação preliminar, não foi capaz de determinar quem atirou na jornalista palestina Shireen Abu Akleh, morta no exercício da profissão durante uma operação militar de Israel na Cisjordânia.

(Palestinos Israel imprensa televisão conflito, Prev, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS

BERLIM:

The Pussy Riot faz turnê pela Europa contra a guerra na Ucrânia

A banda de protesto Pussy Riot, com uma de suas integrantes que fugiu da Rússia se passando por entregadora de comida, iniciou uma turnê europeia para arrecadar fundos para ajudar a Ucrânia diante da invasão russa.

(Rússia Ucrânia guerra música sociedade protesto, Enfoque, a ser transmitida)

=== COREIA NORTE PANDEMIA ===

SEUL:

Coreia do Norte anuncia primeira morte por covid e surto a nível nacional

A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira (13) a primeira morte confirmada por covid-19 e indicou que 187.000 pessoas estão "isoladas e sendo tratadas" com febre após a expansão a nível nacional do primeiro surto de coronavírus no país desde o início da pandemia.

(CoreiaNorte pandemia vírus epidemia saúde, Prev, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

SEUL:

Desfile militar na Coreia do Norte foi evento superpropagador da covid-19?

O grande desfile militar realizado em 25 de abril deveria servir para mostrar o poder da Coreia do Norte, mas o grande evento para comemorar a fundação de seu exército pode ter desencadeado um surto "explosivo" de covid-19 no país, segundo especialistas.

(CoreiaNorte saúde pandemia vírus política exército, Ângulo, 480 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Bolsonaro apela à primeira-dama para diminuir rejeição do eleitorado feminino

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aposta em uma solução doméstica para um problema eleitoral: dar mais visibilidade à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para diminuir a rejeição do eleitorado feminino com vistas às eleições de outubro.

(Brasil eleições Mulheres política sociedade, Ângulo, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

BOGOTÁ:

Candidatos à presidência na Colômbia reforçam segurança por medo de assassinato

O medo é latente em uma praça lotada. No palanque, o candidato colombiano Gustavo Petro, vestindo um colete à prova de balas, está cercado por um exército de escoltas que trocam olhares nervosos.

(Colômbia eleições política violência história, Ângulo, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

CIDADE DO VATICANO:

Papa canoniza no domingo 1ª santa do Uruguai

O papa Francisco vai canonizar dez novos santos, em uma cerimônia na Praça de São Pedro, no domingo (15), entre eles a primeira do Uruguai, a religiosa ítalo-uruguaia Francisca Rubatto (1844-1904), que passou parte de sua vida na América do Sul.

(Religião Uruguai Vaticano Papa santos, Apresentação, 700 palavras, já transmitida)

MINEOLA, EUA:

Advogada que ganhou o histórico caso Roe vs. Wade preocupada com possível revogação

O vazamento de um rascunho da Suprema Corte dos Estados Unidos, que aparentemente decide revogar o emblemático precedente do caso Roe vs. Wade, que garante o direito ao aborto em todo o país, provocou indignação generalizada.

(EUA justiça política aborto sociedade direitos, Ângulo, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Legisladores democratas pedem a Biden suspensão de sanções contra Venezuela

Um grupo de congressistas americanos formado por 18 democratas da ala mais progressista do partido enviou uma carta para o presidente Joe Biden, pedindo-lhe que suspenda as sanções contra a Venezuela e continue o diálogo com o governo de Nicolás Maduro.

(EUA política Venezuela sanções economia, Prev, 520 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

CIDADE DO VATICANO:

Papa viajará ao Canadá em julho para pedir desculpas por abusos em internatos católicos

O papa Francisco visitará o Canadá de 24 a 30 de julho, em uma viagem durante a qual pedirá desculpas publicamente pela violência exercida durante décadas contra as populações autóctones em internatos católicos.

(Papa religião Canadá Vaticano viagem sociedade política história, Prev, 550 palavras, já transmitida)

BELFAST:

Unionistas norte-irlandeses estão dispostos a bloquear Parlamento regional

O partido unionista norte-irlandês DUP anunciou, nesta sexta-feira (13), que bloqueará o funcionamento do novo Parlamento regional em protesto contra as disposições pós-Brexit nesta nação do Reino Unido, agravando a paralisia política após a histórica vitória do republicano Sinn Fein.

(IrlandaNorte GB Irlanda Brexit política crise governo, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Rainha Elizabeth II aparece sorridente em evento hípico

A rainha Elizabeth II apareceu sorrindo, nesta sexta-feira (13), em uma prestigiada competição equestre em Windsor, em imagens divulgadas na tentativa de dissipar as preocupações sobre seu estado de saúde poucos dias depois de ter sido substituída por seu filho Charles em um importante evento parlamentar.

(ReinoUnido realeza saúde política sociedade, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

WANGELS, Alemanha:

Negociações sobre programa nuclear do Irã foram "reabertas", afirma chefe da diplomacia da UE

As negociações sobre o programa nuclear iraniano foram "reabertas" - disse nesta sexta-feira (12) o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell.

(UE Irã nuclear política diplomacia, Prev, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

ABU DHABI:

Presidente dos Emirados Árabes Unidos morre aos 73 anos

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan, faleceu nesta sexta-feira aos 73 anos, após vários anos com problemas de saúde, anunciou a agência oficial de notícias do país.

(EAU política morte saúde diplomacia, Prev, 415 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO, VÍDEO

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Incêndio deixa 27 mortos em Nova Délhi (serviços de emergência)

Um incêndio nesta sexta-feira em um edifício da capital indiana, Nova Déli, deixou 27 mortos, informaram os serviços de emergência do país.

(Índia incêndio emergência, acompanhamento)

PEQUIM:

Lista vazada traz revelações sobre uigures detidos na China

Estava sem contato com sua família na China há cinco anos. Por isso, quando Nursimangul Abdureshid, exilada na Turquia, leu o nome de seu irmão em um banco de dados vazado, ela ficou aliviada, embora se trate de uma lista de uigures presos.

(China uigures repressão política sociedade, Ângulo, Exclusivo, 780 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Elon Musk anuncia suspensão temporária do acordo para comprar o Twitter

Elon Musk provocou dúvidas sobre o desejo de comprar o Twitter ao anunciar, nesta sexta-feira (13), a suspensão temporária da aquisição, à espera de detalhes sobre a proporção de contas falsas na rede social.

(EUA empresas Twitter internet economia, Prev, 600 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

