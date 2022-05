Jornada de despedidas no encerramento da temporada na Bundesliga

O norueguês Erling Haaland, já anunciado pelo Manchester City para a próxima temporada, fará seu último jogo com a camisa do Borussia Dortmund neste sábado, no encerramento da Bundesliga, em que o RB Leipzig buscará garantir sua vaga na próxima Liga dos Campeões contra o Arminia Bielefeld, que precisa de um milagre para se salvar.

Admitido o princípio do acordo entre os dois clubes para a transferência de Haaland, não será a única despedida no Signal Iduna Park, que também vai dizer adeus ao belga Axel Witsel, ao goleiro suíço Roman Bürki e ao capitão Marcel Schmelzer, após 17 anos no clube aurinegro.

Outra despedida será do homem por trás dos sucessos do Borussia Dortmund nos últimos anos, Michael Zorc, vai se despedir após 44 anos no clube, primeiro como jogador e depois como diretor esportivo.

"Estas despedidas serão especiais. Michael Zorc ajudou a criar uma era. Ninguém conhece e entende melhor o clube", declarou o técnico Marco Rose nesta semana.

Embora o Dortmund não tenha nada em disputa, com o vice-campeonato garantido, não será o caso do adversário Hertha Berlim, que ainda corre o risco de ter que jogar um empate contra um time da segunda divisão para ficar na elite.

Um ponto afastaria os times da capital do fantasma do rebaixamento. Eles têm uma vantagem de três pontos sobre o Stuttgart, que, a não ser que aconteça uma grande surpresa, não corre o risco de acompanhar o já rebaixado Greuther Furth... pelo menos imediatamente.

A equipe da capital do automóvel tem uma vantagem de três pontos sobre o Arminia Bielefeld e, sobretudo, um melhor saldo de gols a favor (-19 contra -26), e por isso teria que perder por uma goleada esmagadora diante do Colônia (7º) e o Bielefeld fazer o mesmo contra o RB Leipzig que precisa garantir sua presença na próxima Liga dos Campeões.

Com 57 pontos, o Leipzig sente a ameaça do Freiburg, com 55 pontos antes de visitar o Bayer Leverkusen, que já tem vaga assegurada para a próxima Champions.

Nesta última rodada do campeonato alemão, que já tem o pódio definido, o campeão Bayern de Munique encerrará a temporada fora de casa contra o Wolfsburg (13º) naquele que poderá ser o último jogo do atacante polonês Robert Lewandowski, alvo de insistentes reportagens na imprensa sobre seu desejo de deixar o clube bávaro.

--- Programação da 34ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sábado:

(10h30) Augsburg - Greuther Furth

Arminia Bielefeld - RB Leipzig

Borussia Dortmund - Hertha Berlim

Wolfsburg - Bayern de Munique

Bayer Leverkusen - Freiburg

1. FC Union Berlin - Bochum

B. Moenchengladbach - Hoffenheim

Stuttgart - Colônia

Mainz - Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 76 33 24 4 5 95 35 60

2. Borussia Dortmund 66 33 21 3 9 83 51 32

3. Bayer Leverkusen 61 33 18 7 8 78 46 32

4. RB Leipzig 57 33 17 6 10 71 36 35

5. Freiburg 55 33 15 10 8 57 44 13

6. 1. FC Union Berlin 54 33 15 9 9 47 42 5

7. Colônia 52 33 14 10 9 51 47 4

8. Hoffenheim 46 33 13 7 13 57 55 2

9. Mainz 45 33 13 6 14 48 43 5

10. B. Moenchengladbach 42 33 11 9 13 49 60 -11

11. Bochum 42 33 12 6 15 36 49 -13

12. Eintracht Frankfurt 41 33 10 11 12 43 47 -4

13. Wolfsburg 41 33 12 5 16 41 52 -11

14. Augsburg 35 33 9 8 16 37 55 -18

15. Hertha Berlim 33 33 9 6 18 36 69 -33

16. Stuttgart 30 33 6 12 15 39 58 -19

17. Arminia Bielefeld 27 33 5 12 16 26 52 -26

18. Greuther Furth 18 33 3 9 21 27 80 -53

