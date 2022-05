Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA começou a transferir mercadorias do porto de Los Angeles para seu armazém em Torrance (Califórnia) com um caminhão totalmente elétrico - uma iniciativa que faz parte da estratégia da empresa de reduzir as emissões de carbono em todo o seu negócio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220513005152/pt/

Sports company PUMA has started transferring goods from the port of Los Angeles to its warehouse in Torrance, CA, with a fully electric truck, an initiative, which is part of the company's strategy to reduce carbon emissions throughout its business. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caminhão da Freightliner, operado pela NFI (parceira da PUMA na área de transportes), é o primeiro veículo de teste. Até o terceiro trimestre de 2022, a empresa espera ter cinco caminhões elétricos em operação para transportar mercadorias do porto até o armazém.

"Este é um grande passo rumo a uma logística mais limpa. Em vez de usar um caminhão de GNL ou diesel limpo, agora podemos transportar as mercadorias do porto ao armazém sem emissões de escapamento", disse Helmut Leibbrandt, vice-presidente sênior de Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística nas Américas.

Os caminhões elétricos que entregam mercadorias do porto ao centro de distribuição de Torrance são mais um componente da estratégia da PUMA para reduzir as emissões de carbono em todo o seu negócio. No mês passado, a empresa anunciou que havia reduzido suas próprias emissões de carbono e as de energia comprada em 88% entre 2017 e 2021. As emissões de CO2 também diminuíram na cadeia de suprimentos da empresa, a parte mais intensiva em carbono de seus negócios, apesar do forte crescimento da receita no mesmo período.

"Embora os veículos elétricos já sejam bastante comuns em carros de passeio, os caminhões elétricos estão apenas começando", disse John Amato, vice-presidente sênior da NFI. "Estamos entusiasmados com o fato de a PUMA estar disposta a participar deste projeto e usar essa nova tecnologia nas suas operações diárias."

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220513005152/pt/

Contato

Robert-Jan Bartunek Comunicações Corporativas - PUMA SE +49 9132 81 3134 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags