Onze passageiros morreram em queda de avião ontem em Camarões

Todas as 11 pessoas a bordo do avião que caiu em uma floresta no centro de Camarões na quarta-feira morreram, informou a rádio estatal CRTV nesta quinta-feira.

O avião, fretado por uma empresa privada encarregada da manutenção de dutos de hidrocarbonetos, transportava "onze pessoas a bordo, e todas morreram na tragédia", disse o apresentador da CRTV.

"Os bombeiros trabalharam duro para chegar ao local, mas infelizmente não há sobreviventes", confirmou à AFP um funcionário do Ministério dos Transportes, que pediu anonimato.

O avião, cujo tipo e marca não foram divulgados, fazia a ligação entre o aeroporto de Yaoundé Nsimalen e Belabo, no leste do país.

Ele foi encontrado na floresta perto de Nanga Eboko, cerca de 150 km a nordeste de Yaoundé, segundo o Ministério dos Transportes.

O avião havia sido fretado pela Camaroon Oil Transportation Company S.A. (COTCO), empresa responsável pela manutenção de um oleoduto entre Camarões e Chade.

