NBA homenageia Magic Johnson e Larry Bird com novos troféus

A NBA anunciou nesta quinta-feira a criação do prêmio MVP (Jogador Mais Valioso) das finais de conferência, que terá o nome de Magic Johnson no Oeste e Larry Bird no Leste.

"Larry Bird e Earvin 'Magic' Johnson ajudaram a definir a NBA moderna com seu brilhantismo individual e sucesso de equipe na década de 1980", reconheceu a liga americana de basquete.

Johnson, de 62 anos, foi um dos jogadores mais espetaculares da história e líder do lendário Los Angeles Lakers que conquistou cinco anéis na década de 1980.

"Obrigado à NBA por nomear o novo troféu de MVP das Finais da Conferência Oeste em minha homenagem. Estou muito honrado e o troféu é lindo!", agradeceu Magic Johnson no Twitter.

Bird, por sua vez, levou o Celtics à conquista de três anéis, protagonizando uma rivalidade acirrada com Johnson que projetou a NBA internacionalmente antes da grande decolagem com os Bulls de Michael Jordan na década de 1990.

Além da criação desses dois novos prêmios de MVP, a liga revelou nesta quinta-feira mudanças no design de todos os seus troféus da pós-temporada para marcar o 75º aniversário da competição.

O Troféu Larry O'Brien, entregue ao time campeão, tem sua base reformulada para incluir os nomes dos primeiros 75 campeões e mudou o formato da rede e da bola.

A NBA colaborou nessas mudanças com o artista Victor Solomon e a empresa Tiffany & Co., que projeta e elabora o troféu Larry O'Brien desde 1977.

A liga também homenageou dois outros gigantes de sua história, os ex-jogadores Bob Cousy e Oscar Robertson, ao batizar os troféus de campeão da Conferência Leste e Oeste em homenagem a eles, respectivamente.

Os playoffs da temporada 2021-2022 estão atualmente na reta final das semifinais de Conferência.

