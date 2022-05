Comunicado do Business Wire :Zynga

A Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) divulgou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2022.

"Iniciamos 2022 com um desempenho trimestral sólido, alcançando nossa receita de publicidade e reservas do primeiro trimestre mais alta até agora liderada pelo nosso portfólio hipercasual", disse Frank Gibeau, diretor executivo da Zynga. "Através de contínua execução por todos os aspectos de nossa estratégia de crescimento plurianual, incluindo serviços ao vivo, desenvolvimento de novos jogos e investimentos em nossa plataforma de publicidade, novos mercados e tecnologias, estamos fortalecendo nossa posição como empresa líder em serviços ao vivo gratuitos para dispositivos móveis".

Resumo financeiro do primeiro trimestre 2022

-0- *T em milhões de US$T1 22AtualT1 21AtualMudança em relação(A/A)Mudança em relação(A/A) Receita $ 691 $ 680 $ 11 2 % Liberação líquida de (aumento em) receita deferida (1) $ (4 ) $ (39 ) $ 36 (91 %) Reservas $ 695 $ 720 $ (25 ) (3 %) Lucro líquido (prejuízo) $ (25 ) $ (23 ) $ (2 ) 7 % EBITDA ajustado* (2) $ 144 $ 123 $ 21 17 % *T

-0- *T Observação: Determinadas medidas como apresentadas diferem devido ao impacto de arredondamento. (1) Para esclarecimento, uma liberação líquida de receita deferida resulta em receita sendo mais alta do que as reservas e é um impacto positivo ao EBITDA ajustado como relatado; um aumento líquido na receita deferida resulta em receita sendo mais baixa do que as reservas e é um impacto negativo ao EBITDA ajustado como relatado. (2) EBITDA ajustado inclui a liberação líquida de (aumento em) receita deferida. *T

-- Receita e reservas: Alcançamos uma receita de US$ 691 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, e trimestre em reservas de US$ 695 milhões, uma queda de 3% em relação ao ano anterior. A receita de jogos on-line ou pagamentos de usuários foi de US$ 538 milhões, uma queda de 3% em relação ao ano anterior, e as reservas de pagamentos de usuários foram de US$ 528 milhões, uma queda de 11% em relação ao ano anterior. Receita de publicidade e outras receitas tiveram um recorde no primeiro trimestre de US$ 154 milhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior, e publicidade e outras reservas alcançaram seu desempenho mais alto no primeiro trimestre de US$ 167 milhões, um aumento de 35% em relação ao ano anterior.

-- Métricas de público-alvo: A média de usuários ativos diários (daily active users, DAUs) móveis foi de 40 milhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, e a média de usuários ativos mensais (monthly active users, MAUs) móveis foi de 209 milhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. As reservas médias móveis por usuário ativo diário móvel (average bookings per mobile DAU, ABPU) de US$ 0,190 diminuíram 6% em relação ao ano anterior.

-- Custos e gastos: O custo da receita foi de US$ 252 milhões, ou 36% da receita, comparado a 38% da receita no mesmo trimestre do ano passado. O custo de receita não GAAP foi de US$ 185 milhões, ou 27% das reservas, menor do que os 29% de reservas no mesmo trimestre do ano anterior. Os gastos operacionais GAAP foram de US$ 424 milhões, representando 61% da receita e uma melhoria de 62% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. As despesas operacionais não GAAP de US$ 364 milhões representaram 52% das reservas, contra 49% no mesmo trimestre do ano passado.

-- Lucratividade e fluxo de caixa: A perda líquida foi de US$ 25 milhões, comparado a US$ 23 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, e o EBITDA ajustado foi de US$ 144 milhões, um aumento de US$ 21 milhões em relação ao ano anterior. Tivemos um fluxo de caixa operacional de US$ 203 milhões versus uma saída de caixa de US$ 164 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. No trimestre, completamos os pagamentos finais de ganhos futuros relacionados às aquisições da Small Giant Games e Rollic, totalizando US$265 milhões.

Devido à transação pendente com a Take-Two Interactive Software, Inc. ("Take-Two") anunciada em 10 de janeiro de 2022, a Zynga não está realizando uma teleconferência ou fornecendo orientações futuras relacionadas à divulgação de seus resultados trimestrais.

Informações adicionais referentes à transação pendente com a Take-Two é fornecida em uma declaração de registro no Formulário S-4 protocolado pela Take-Two junto à U.S. Securities and Exchange Commission (a "SEC") em conexão com a Transação, que inclui uma declaração/propecto de procuração conjunta da Zynga e Take-Two, e todos os demais documentos relevantes protocolados junto à SEC. A declaração de registro foi declarada em vigor no dia 7 de abril de 2022 e a declaração/prospecto de procuração conjunta definitiva foi enviada aos acionistas da Zynga e Take-Two.

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Com enorme alcance global em mais de 175 países e regiões, a Zynga possui um variado portfólio de conhecidas franquias de jogos que já alcançaram mais de quatro bilhões de downloads em dispositivos móveis, entre elas, CSR Racing?, Empires & Puzzles?, FarmVille?, Golf Rival?, Hair Challenge?, Harry Potter: Puzzles & Spells?, High Heels!?, Merge Dragons!?, Merge Magic!?, Toon Blast?, Toy Blast?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Com a Chartboost, uma importante plataforma de publicidade e monetização móvel, a Zynga é uma plataforma da próxima geração líder no setor com a habilidade de otimizar publicidade programática e rendimentos em escala. Fundada em 2007, a Zynga tem sede no estado norte-americano da Califórnia e escritórios na América do Norte, Europa e Ásia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.

Principais métricas operacionais

Gerenciamos nosso negócio rastreando diversas métricas operacionais: "DAUs móveis", que medem os usuários ativos diários de nossos jogos para celular, "MAUs móveis", que medem os usuários ativos mensais de nossos jogos para celular, e "ABPU móvel", que mede nossas reservas móveis diárias médias por DAU móvel médio, cada um dos quais é registrado e estimado por nossos sistemas internos de análise. Nós determinamos essas métricas operacionais utilizando dados internos da empresa com base no rastreamento da atividade da conta do usuário. Também utilizamos informações fornecidas por terceiros, incluindo logins de rede de terceiros fornecidos por provedores de plataforma, para nos ajudar a rastrear se um jogador logado em duas ou mais contas de usuário diferentes é o mesmo indivíduo. No geral, acreditamos que os valores são estimativas razoáveis de nossa base de usuários para o período de medição aplicável e que as metodologias que empregamos e atualizamos de tempos em tempos são razoavelmente baseadas em nossos esforços para identificar tendências no comportamento dos jogadores. No entanto, fatores relacionados à atividade do usuário e sistemas e nossa capacidade de identificar e detectar tentativas de replicar a atividade legítima do jogador podem afetar esses números.

DAUs de dispositivos móveis. Definimos os DAUs de dispositivos móveis como o número de indivíduos que jogaram um de nossos jogos para dispositivos móveis durante um determinado dia. A média dos DAUs de dispositivos móveis para um determinado período é a média dos DAUs de dispositivos móveis para cada dia durante esse período. Nessa métrica, um indivíduo que joga dois jogos diferentes para dispositivos móveis no mesmo dia é contado como dois DAUs. Usamos as informações fornecidas por terceiros para nos ajudar a identificar indivíduos que jogam o mesmo jogo para reduzir essa duplicação. No entanto, não temos os dados de login da rede de terceiros para vincular um indivíduo que jogou em várias contas de usuário para nossos jogos hipercasuais (que incluem os jogos adquiridos da Rollic em outubro de 2020), jogos de mensagens móveis (antes do terceiro trimestre de 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! e jogos adquiridos da Gram Games em maio de 2018, Small Giant em janeiro de 2019, Peak em julho de 2020 e StarLark em outubro de 2021 e, portanto, os DAUs móveis reais podem ser menores do que o relatado devido à duplicação potencial desses indivíduos. Nós utilizamos DAUs de dispositivos móveis como uma medida de engajamento do público.

MAUs de dispositivos móveis. Definimos MAUs móveis como o número de pessoas que jogaram um de nossos jogos para celular no período de 30 dias, terminando com a data da medição. A média dos MAUs de dispositivos móveis para um determinado período é a média dos MAUs de dispositivos móveis em cada fim de mês durante esse período. Nessa métrica, um indivíduo que joga dois jogos diferentes para dispositivos móveis no mesmo período de 30 dias é contado como dois MAUs móveis. Usamos as informações fornecidas por terceiros para nos ajudar a identificar indivíduos que jogam o mesmo jogo para reduzir essa duplicação. No entanto, não temos os dados de login da rede de terceiros para vincular um indivíduo que jogou em várias contas de usuário para nossos jogos hipercasuais (que incluem os jogos adquiridos da Rollic em outubro de 2020), jogos de mensagens móveis (antes do terceiro trimestre de 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! e jogos adquiridos da Gram Games em maio de 2018, Small Giant em janeiro de 2019, Peak em julho de 2020 e StarLark em outubro de 2021 e, portanto, os MAUs móveis reais podem ser menores do que o relatado devido à duplicação potencial desses indivíduos. Usamos MAUs móveis como uma medida do tamanho total do público-alvo de jogos.

ABPU de dispositivos móveis. Definimos ABPU móvel como nosso total de reservas móveis em um determinado período, dividido pelo número de dias nesse período, dividido pela média de DAUs móveis durante o período. Acreditamos que o ABPU móvel fornece informações úteis para investidores e outros na compreensão e avaliação de nossos resultados da mesma forma que a administração. Usamos o ABPU móvel como medida de monetização geral em todos os nossos jogadores por meio da venda de itens virtuais e publicidade.

Nosso modelo de negócios em torno de nossos jogos sociais é projetado para que, à medida que mais jogadores joguem nossos jogos, as interações sociais aumentem e mais valiosos nossos jogos e nossos negócios se tornem. Todos os jogadores engajados em nossos jogos ajudam a impulsionar nossas reservas e, consequentemente, a receita de jogos on-line e a receita de publicidade. Itens virtuais são comprados por jogadores que estão socializando, competindo ou colaborando com outros jogadores, a maioria dos quais não compra itens virtuais. Assim, focamos principalmente DAUs móveis, MAUs móveis e ABPU móvel, que acreditamos coletivamente refletir melhor as principais métricas de público-alvo.

Medidas financeiras não GAAP

Fornecemos neste comunicado algumas medidas financeiras não GAAP para complementar nossas demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com o GAAP dos EUA (nossas "demonstrações financeiras GAAP"). A administração utiliza medidas financeiras não GAAP internamente na análise de nossos resultados financeiros para avaliar o desempenho operacional e a liquidez. Nossas medidas financeiras não GAAP podem ser diferentes das medidas financeiras não GAAP utilizadas por outras empresas.

A apresentação de nossas medidas financeiras não GAAP não deve ser considerada isoladamente ou como um substituto ou superior às nossas demonstrações financeiras GAAP. Acreditamos que tanto a gestão quanto os investidores se beneficiam da referência às nossas medidas financeiras não GAAP na avaliação de nosso desempenho e no planejamento, previsão e análise de períodos futuros. Acreditamos que nossas medidas financeiras não GAAP são úteis aos investidores porque permitem maior transparência com relação às principais medidas financeiras que utilizamos na tomada de decisões operacionais e porque nossos investidores e analistas as utilizam para ajudar a avaliar a saúde de nossos negócios.

Fornecemos reconciliações de nossas medidas financeiras não GAAP utilizadas neste comunicado à imprensa com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis nas tabelas a seguir. Devido às seguintes limitações de nossas medidas financeiras não GAAP, você deve considerar as medidas financeiras não GAAP apresentadas neste comunicado de imprensa com nossas demonstrações financeiras GAAP.

As principais limitações de nossas medidas financeiras não GAAP incluem:

-- reservas não refletem que nós adiamos e reconhecemos receitas de jogos on-line e receitas de certas transações publicitárias durante o período médio estimado de jogo dos pagadores para itens virtuais duráveis ou como consumidos para itens virtuais consumíveis; reservas também incluem outros ajustes, se aplicáveis;

-- o EBITDA ajustado não inclui o impacto da despesa de remuneração baseada em ações, despesas de transação relacionadas a aquisição, ajustes contingentes, indenizações e despesas jurídicas relacionadas, e despesas incorridas com arrendamentos desocupados (que incluem encargos de imparidade reconhecidos);

-- o EBITDA ajustado não reflete provisões ou benefícios de imposto de renda e não inclui outras receitas (despesas) líquidas, que incluem ganhos e perdas cambiais e de alienação de ativos, despesas com juros e receitas de juros;

-- o EBITDA ajustado exclui a depreciação e amortização de ativos tangíveis e intangíveis. Embora a depreciação e a amortização sejam encargos não monetários, os ativos que estão sendo depreciados ou amortizados podem ter que ser substituídos no futuro;

-- o fluxo de caixa livre é derivado do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais menos o caixa gasto em despesas de capital; e

-- Custo de receita não GAAP e despesas operacionais não GAAP não incluem o impacto da amortização de ativos intangíveis de aquisições, ajustes de contraprestação contingente, despesas de transação relacionadas a aquisição, indenizações e despesas jurídicas relacionadas, e despesas incorridas de arrendamentos desocupados ou despesas de compensação baseada em ações.

-0- *T ZYNGA INC.BALANÇO CONSOLIDADO (não auditado, em milhões) 31 de março de 31 de dezembro de 2022 2021 Ativos Ativos circulantes: Caixa e equivalentes de caixa $ 826,0 $ 984,0 Investimentos de curto prazo 10,5 169,0 Contas a receber, valor líquido da provisão de US$ 0,9 em 31 de março de 2022 e em 31 de dezembro de 2021 233,4 242,5 Caixa restrito 81,0 161,0 Despesas pré-pagas 68,4 56,7 Outros ativos circulantes 47,4 35,4 Total dos ativos circulantes 1,266,7 1.648,6 Fundo de comércio 3.586,8 3.601,1 Ativos intangíveis, líquido 834,8 900,5 Líquido de bens imóveis e equipamentos 36,6 30,3 Ativos de direito de uso 84,1 86,4 Caixa restrito 0,2 40,2 Despesas pré-pagas 18,9 25,0 Outros ativos não circulantes 31,9 26,8 Total de ativos $ 5.860,0 $ 6.358,9 Passivo e patrimônio de acionistas Passivos circulantes: Contas a pagar $ 48,4 $ 95,6 Imposto de renda a pagar 30,9 52,2 Receita diferida 746,4 748,1 Passivos de arrendamento operacional 17,9 17,1 Outros passivos circulantes 284,0 650,4 Total do passivo circulante 1.127,6 1.563,4 Notas conversíveis sênior, líquido 1.542,1 1.343,8 Receita diferida 0,3 0,3 Passivos fiscais diferidos, líquido 84,6 93,8 Passivos de arrendamento operacional não circulantes 131,6 133,4 Outros passivos não circulantes 67,7 112,3 Passivos totais 2.953,9 3.247,0 Participação acionária: Ações ordinárias e capital integralizado adicional 5.398,6 5.625,0 Outros resultados abrangentes acumulados (prejuízo) (138,3 ) (107,1 ) Déficit acumulado (2.354,2 ) (2.406,0 ) Total do patrimônio líquido 2.906,1 3.111,9 Passivo e patrimônio de acionistas totais $ 5.860,0 $ 6.358,9 *T

-0- *T ZYNGA INC.DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES CONSOLIDADAS (Não auditados, em milhões, exceto para dados de ações) Três meses encerrados em 31 de março de 2022 31 de dezembro de 2021 31 de março de 2021 Receita: Jogo on-line $ 537,7 $ 534,0 $ 557,0 Publicidade e outros 153,5 161,4 123,3 Receita total 691,2 695,4 680,3 Custos e gastos: Custo das receitas 252,2 260,1 260,7 Pesquisa e desenvolvimento 112,4 151,9 140,7 Vendas e marketing 251,1 245,6 248,7 Geral e administrativo 60,5 39,1 35,7 Custos e despesas totais 676,2 696,7 685,8 Receita (prejuízo) das operações 15,0 (1,3 ) (5,5 ) Receita de juros 0,9 1,4 1,7 Despesa com juros (3,1 ) (15,0 ) (14,7 ) Outras receitas (despesas), líquidas (15,7 ) (10,2 ) 8,9 Receita (perda) antes de imposto de renda (2,9 ) (25,1 ) (9,6 ) Provisão para (benefício de) imposto sobre o rendimento 21,6 42,1 13,4 Lucro líquido (prejuízo) $ (24,5 ) $ (67,2 ) $ (23,0 ) Lucro líquido (prejuízo) por ação atribuível a acionistas comuns: Básico $ (0,02 ) $ (0,06 ) $ (0,02 ) Diluído $ (0,02 ) $ (0,06 ) $ (0,02 ) Ações ordinárias médias ponderadas usadas para calcular o lucro líquido (prejuízo) por ação atribuível aos acionistas comuns: Básico 1.133,2 1.124,9 1.084,4 Diluído 1.133,2 1.124,9 1.084,4 Despesa com remuneração baseada em ações incluída nos itens da linha acima: Custo das receitas $ 0,7 $ 0,8 $ 0,6 Pesquisa e desenvolvimento 31,0 27,7 24,3 Vendas e marketing 4,8 4,8 3,9 Geral e administrativo 8,5 8,9 8,4 Despesa com remuneração com base em ações total $ 45,0 $ 42,2 $ 37,2 *T

-0- *T ZYNGA INC.DEMONSTRATIVOS DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS (não auditado, em milhões) Três meses encerrados em 31 de março de 2022 31 de dezembro de 2021 31 de março de 2021 Fluxos de caixa das atividades operacionais: Lucro líquido (prejuízo) $ (24,5 ) $ (67,2 ) $ (23,0 ) Ajustes para reconciliar a receita líquida (prejuízo) com o valor líquido em caixa fornecido pelas (usado em) atividades operacionais: Depreciação e amortização 69,2 68,2 56,5 Despesa com remuneração com base em ações 45,0 42,3 37,2 (Ganho) perda de derivativos, venda de investimentos e outros ativos e moeda estrangeira, líquido 26,6 18,3 (9,0 ) Despesa com arrendamento não monetária 3,9 4,0 4,2 Despesa com juros não monetária 1,6 13,7 13,2 Mudança nos impostos de renda diferidos e outros (9,3 ) (6,9 ) (15,2 ) Mudanças nos ativos e passivos operacionais: Contas a receber, líquidas 8,2 (33,5 ) (59,5 ) Despesas pré-pagas e outros ativos (19,2 ) (3,1 ) (2,0 ) Contas a pagar (46,3 ) 45,0 (18,8 ) Receita diferida 4,3 22,1 40,4 Imposto de renda a pagar (30,0 ) (20,4 ) 5,9 Arrendamento operacional e outros passivos (232,2 ) 75,6 (193,6 ) Caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades operacionais (202,7 ) 158,1 (163,7 ) Fluxos de caixa das atividades de investimento: Compras de investimentos (2,2 ) (1,5 ) (537,2/ ) Vencimentos de investimentos 84,8 83,5 83,9 Vendas de investimentos 74,0 - - Aquisição de bens e equipamentos (10,3 ) (5,7 ) (1,7 ) Combinações de negócios, líquido de dinheiro adquirido (12,6 ) (286,1 ) (19,6 ) Liberação de garantia de caixa restrito de combinação de negócios (120,0 ) - - Aquisições de ativos intangíveis (1,0 ) - (0,9 ) Outras atividades de investimento, líquido (20,4 ) (8,0 ) (0,3 ) Caixa líquido fornecido (usado) por atividades de investimento (7,7 ) (217,8 ) (475,8 ) Fluxos de caixa das atividades de financiamento: Custos pagos de emissão da dívida - - (0,9 ) Impostos pagos relacionados à liquidação de ações líquidas de indenizações acionárias (5,7 ) (2,5 ) (8,2 ) Produto da emissão de ações ordinárias 7,3 18,3 10,5 Pagamentos de contraprestação contingente relacionados a aquisição (56,6 ) - (25,1 ) Caixa líquido fornecido (usado) por atividades de financiamento (55,0 ) 15,8 (23,7 ) Efeitos das alterações de câmbio sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (12,6 ) (19,3 ) (1,7 ) Variação líquida em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (278,0 ) (63,2 ) (664,9 ) Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período 1.185,2 1.248,4 1.500,4 Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, fim do período $ 907,2 $ 1.185,2 $ 835,5 *T

-0- *T ZYNGA INC.RECONCILIAÇÃO DE RESULTADOS GAAP A NÃO GAAP (não auditado, em milhões) Três meses encerrados em 31 de março de 2022 31 de dezembro de 2021 31 de março de 2021 Reconciliação da receita com as reservas: Total Receita $ 691,2 $ 695,4 $ 680,3 Alterações na receita diferida 3,7 21,2 39,2 Outros ajustes de reservas - 10,0 - Reservas $ 694,9 $ 726,6 $ 719,5 Reconciliação da receita com as reservas: Móvel Receita $ 672,2 $ 673,9 $ 660,7 Alterações na receita diferida 3,8 21,1 38,9 Reservas $ 676,0 $ 695,0 $ 699,6 Reconciliação da receita com as reservas: Jogo on-line Receita $ 537,7 $ 534,0 $ 557,0 Alterações na receita diferida (9,4 ) 21,2 39,3 Reservas $ 528,3 $ 555,2 $ 596,3 Reconciliação da receita com as reservas: Publicidade e outros Receita $ 153,5 $ 161,4 $ 123,3 Alterações na receita diferida 13,0 0,1 (0,1 ) Outros ajustes de reservas - 10,0 - Reservas $ 166,5 $ 171,5 $ 123,2 Reconciliação de lucro líquido (prejuízo) com o EBITDA ajustado Lucro líquido (prejuízo) $ (24,5 ) $ (67,2 ) $ (23,0 ) Provisão para (benefício de) imposto sobre o rendimento 21,6 42,1 13,4 Outros (despesa) rendimentos, líquido 15,7 10,2 (8,9 ) Receita de juros (0,9 ) (1,4 ) (1,7 ) Despesa com juros 3,1 15,0 14,7 Depreciação e amortização 68,7 67,6 56,5 Despesas de transação relacionadas a aquisição 12,5 4,6 1,5 Contraprestação contingente dos ajustes (13,7 ) 28,9 33,4 (Ganho) prejuízo em acordos judiciais e despesas jurídicas relacionadas 12,0 - - Despesas incorridas com arrendamento desocupado(1) 4,9 4,6 - Despesa com remuneração com base em ações 45,0 42,2 37,2 EBITDA ajustado $ 144,4 $ 146,6 $ 123,1 Reconciliação de despesa operacional GAAP com despesa operacional não GAAP Despesa operacional GAAP $ 424,0 $ 436,6 $ 425,1 Despesas de transação relacionadas a aquisição (12,5 ) (4,6 ) (1,5 ) Ajustes em consideração ao contingente 13,7 (28,9 ) (33,4 ) Ganho (prejuízo) em acordos judiciais e despesas jurídicas relacionadas (12,0 ) - - Despesas incorridas com arrendamento desocupado(1) (4,9 ) (4,6 ) - Despesa com remuneração com base em ações (44,3 ) (41,4 ) (36,6 ) Despesas operacionais não GAAP $ 364,0 $ 357,1 $ 353,6 Reconciliação do caixa fornecido pelas atividades operacionais com o fluxo de caixa livre Caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades operacionais $ (202,7 ) $ 158,1 $ (163,7 ) Aquisição de bens e equipamentos (10,3 ) (5,7 ) (1,7 ) Fluxo de caixa livre $ (213,0 ) $ 152,4 $ (165,4 ) *T

-0- *T (1) Valor inclui encargos por imparidade (caso aplicável), aluguel ou outras despesas (incluindo depreciação) associado com nossos edifícios de escritório debilitados. *T

-0- *T ZYNGA INC.RECONCILIAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS GAAP A NÃO GAAP (não auditado, em milhões) Três meses encerrados em 31 de março de 2022 Medida GAAP Amortização de ativos intangíveis de aquisições Ajustes em consideração ao contingente Despesas relacionadas à aquisição Ganho (prejuízo) em acordos judiciais e despesas jurídicas relacionadas Despesas incorridas de arrendamento desocupado Despesa com remuneração com base em ações Medida não GAAP Custo das receitas 252,2 (66,1 ) - - - - (0,7 ) 185,4 Despesas operacionais Pesquisa e desenvolvimento 112,4 - 13,7 (1,3 ) - - (31,0 ) 93,8 Vendas e marketing 251,1 - - (0,1 ) - - (4,8 ) 246,2 Geral e administrativo 60,5 - - (11,1 ) (12,0 ) (4,9 ) (8,5 ) 24,0 Total das despesas operacionais 424,0 - 13,7 (12,5 ) (12,0 ) (4,9 ) (44,3 ) 364,0 Custos e despesas totais $ 676,2 $ (66,1 ) $ 13,7 $ (12,5 ) $ (12,0 ) $ (4,9 ) $ (45,0 ) $ 549,4 *T

-0- *T Três meses encerrados em 31 de março de 2021 Medida GAAP Amortização de ativos intangíveis de aquisições Ajustes em consideração ao contingente Despesas relacionadas à aquisição Ganho (prejuízo) em acordos judiciais e despesas jurídicas relacionadas Despesas incorridas de arrendamento desocupado Despesa com remuneração com base em ações Medida não GAAP Custo das receitas 260,7 (52,8 ) - - - - (0,6 ) 207,3 Despesas operacionais Pesquisa e desenvolvimento 140,7 - (33,4 ) - - - (24,3 ) 83,0 Vendas e marketing 248,7 - - - - - (3,9 ) 244,8 Geral e administrativo 35,7 - - (1,5 ) - - (8,4 ) 25,8 Total das despesas operacionais 425,1 - (33,4 ) (1,5 ) - - (36,6 ) 353,6 Custos e despesas totais $ 685,8 $ (52,8 ) $ (33,4 ) $ (1,5 ) $ - $ - $ (37,2 ) $ 560,9 *T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220509006064/pt/

Contato

Relações com o investidor: [email protected]

Relações com a mídia: Kenny Johnston [email protected]

